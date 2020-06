Hokejové Pardubice chtějí zpátky do sedla. Klub nastínil vize

Takový zájem už hodně dlouho žádná tiskovka pardubického hokejového klubu nevzbudila. Na kroky nových šéfů klubu byl kromě řádky novinářů, zástupců partnerů a města zvědavý třeba i Josef Paleček, jedna z místních ikon, jenž se stal členem dozorčí rady.

Klíčové body byly tři: představení nového generálního partnera, sportovních plánů pro nadcházející sezonu a výrazné posily v podobě obránce Jakuba Nakládala, o jehož příchodu do Pardubic už se delší dobu mluvilo.



Kromě toho nový většinový majitel Dynama, vrchlabský miliardář Petr Dědek, symbolicky převzal od primátora města Martina Charváta akcionářskou smlouvu dokládající rozhodující podíl v Dynamu. K převodu akcií, změnám v představenstvu a v dozorčí radě došlo právě včera dopoledne.

„Jsem přesvědčený, že začíná nová úspěšná kapitola pardubického hokeje. Převzít tuto značku je nejen prestiž, ale i zodpovědnost,“ prohlásil Dědek. „My jsme jasně řekli, jaké máme finanční zázemí, kdo za námi stojí, a už v lednu jsme ukázali, že to myslíme dobře, když jsme přispěli penězi, přestože nás nic neřídilo smluvně,“ dodal.

Rozpočet klubu bude 150 milionů a Dědek se podle vlastních slov zavázal, že zůstane vyrovnaný.

„Už nebude možné, aby fungoval na dluh. Město přispěje 35 miliony, přičemž 17 půjde na mládež. Na nás je zajistit zbývajících 115,“ uvedl Dědek, jehož firma DD Real zaujala pozici nového generálního partnera.

Předseda představenstva HC Dynamo Ondřej Heřman vyhlásil konkrétní cíl pro sezonu 2020-21: figurovat po základní části v nejlepší šestce extraligového pořadí.

„Snažíme se být v popředí všeho. Máme velmi kvalitní mužstvo, na kterém jsme začali pracovat v lednu. Ponechali jsme tu trenérský štáb, protože vytvořil tým, který byl schopný pracovat. Sami jste viděli, co je možné za měsíc udělat, když se sejde kabina, trenéři a vedení,“ poznamenal Heřman.

Nová posila hokejistů extraligových Pardubic Jakub Nakládal hovoří na tiskové konferenci klubu.

Že to Dynamo myslí s útokem na play off vážně, naznačuje i nový slogan: „Zpátky do sedla.“

K jeho naplnění má přispět i dvaatřicetiletý Nakládal, který se na východ Čech vrací po téměř devíti letech. Ten přímo na tiskovce podepsal nový tříletý kontrakt.

„Už když jsem z Pardubic odcházel, tak jsem říkal, že se nechci vracet nikam jinam. Mám z toho velkou radost a těším se. Klub se ustálil, člověk ví, že to dává smysl, a proto jsem teď tady,“ uvedl Nakládal s tím, že mužstvo podle něj na papíře vypadá velice silné.

„Kuba chce taky titul, takže je tu s námi správně,“ řekl Dědek. „Počítáme od něj se stabilizací kabiny.“

Posilování mančaftu tím ovšem definitivně nekončí, Dynamo by tým chtělo doplnit ještě o jednoho či dva útočníky.

Na čtvrtek 25. června mezi 15. a 16. hodinou Dynamo chystá setkání s fanoušky, na němž budou přítomni hráči i majitel klubu Petr Dědek.