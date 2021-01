Pardubice v lepších časech. Chceme minimálně semifinále, hlásí šéfové klubu

Dvě baráže a jedna záchrana až v posledním kole. Fanoušci hokejových Pardubic v posledních letech notně zatížili svou nervovou soustavu. I proto na ně zatím letošní sezona musí působit jako balzám. Po rozpačitém začátku soutěže se výkony Dynama prudce zvedly a momentálně tým hraje v klidném středu tabulky.

Ovšem to novým šéfům organizace nestačí. Rozhodli se, že už letos zaútočí na medailové pozice.

„Náš cíl je jasný, chceme hrát minimálně semifinále. To by nám mělo v této ekonomicky složité době značně vylepšit pozici při vyjednávání s partnery ohledně sponzoringu,“ uvedl předseda představenstva HC Dynamo Pardubice Ondřej Heřman.

Tím vysvětluje i příchod dvou veteránů se slavnou minulostí. Běloruský útočník a někdejší opora slavných Montreal Canadiens Andrej Kosticyn i brankář ruského zlatého týmu z MS 2012 Konstantin Barulin způsobili v českých poměrech poprask. Není totiž pravidlem, že by tuzemské týmy lovily posily v zámožné ruské KHL. „Měli jsme tu možnost, navíc za rozumné peníze, tak jsme ji využili,“ uvedl majitel klubu Petr Dědek.

Nová pardubická posila do útoku Andrej Kosticyn.

Podle zákulisních informací budou oba hokejisté, kteří letošní sezonu hráli za Neftěchimik Nižněkamsk, pobírat měsíčně zhruba 150 tisíc korun, což je u podobných borců až nečekaně nízká částka.

Ovšem jejich odměna bude z větší části závislá na úspěchu týmu. Pokud mužstvo dovedou v play off daleko, odvezou si na jaře z Pardubic větší balík peněz. „Očekáváme od nich pomoc v těžkých zápasech play off,“ říká jasně Dědek, který zároveň odmítá kritiku, že by oba veteráni zabírali prostor mladším hráčům Dynama. „Mladých nasazujeme do hry hodně. Řekl bych, že v tomto jsme jedni z nejlepších v soutěži. Ovšem v play off se hraje jiný hokej, jsou potřeba zkušenosti. Z mého pohledu je tak smysluplné, aby si naše naděje pořádně vyzkoušely vyřazovací boje na farmě ve Vrchlabí, než aby v Pardubicích hrály pár minut za zápas,“ doplnil miliardář z Vrchlabí, který Dynamo Pardubice koupil od města loni na začátku léta.

Brankář Pardubic Konstantin Barulin se natahuje po ráně útočníka Komety Brno Jakuba Valského.

Spolumajitelem se při transakci stal i Ondřej Heřman. Ten strávil ve vedení klubu dlouhé roky a byl po boku generálního manažera Zbyňka Kusého i u několika titulů či finále. Ví tedy, jak se rodí úspěch a jak ho dosáhnout. „Musíme se pokusit přenastavit myšlení fanoušků i dalších lidí, kteří se kolem hokeje pohybují. Roky se tady hrálo o záchranu a lidi si to pamatují. Mají tedy pořád strach, jak to bude dál. My jim příchodem posil z KHL dáváme vzkaz, že doba se změnila a Pardubice chtějí hrát zase na špičce,“ doplnil Ondřej Heřman.

Ten se z pozice manažera loni touto dobou zásadně zasadil o to, že Dynamo nakonec v soutěži zůstalo. Právě koncem ledna se zdálo, že Pardubice poprvé v historii extraligu opustí. „Až půjdu v létě za partnery, musím jim něco nabídnout. Firmy chtějí podporovat ty úspěšné, ne ty, kteří hrají v průměru,“ dodal ke své vizi Heřman.

Šestatřicetiletý Barulin i pětatřicetiletý Kosticyn mají za sebou první zápas proti Kometě Brno. Dynamo sice prohrálo 2:3, ale oba ukázali, že by týmu mohli pomoci. Fanoušky potěšil především Bělorus, který během přesilovek nahrál na oba góly Pardubic. „Andrej je výborný na puku, umí rozdat nahrávky, což už s Kometou ukázal. Určitě se těším na další spolupráci,“ chválil parťáka z útoku Ondřej Roman.

Barulin, který má i kazašské občanství, předvedl několik těžkých zákroků, ale pustil i lacinou branku. Ta se však může připočíst na konto toho, že delší dobu nechytal. „Slušný výkon podal i Konstantin Barulin, měl tam výborné zákroky,“ uvedl kouč Pardubic Richard Král, který momentálně připravuje tým na závěr základní části soutěže. Dynamo je aktuálně sedmé a účast v play off, které letos hraje hned 12 týmů, mu utéci nemůže.