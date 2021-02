Se dvěma posilami z KHL zatím Pardubice prohrávají, zlomí to příchod třetí?

Ten v sobotu přiletěl z Chabarovsku, v neděli si poprvé zatrénoval s týmem a v úterý od 18 hodin bude připraven v enteria areně na úvodním vhazování. „Jsem tu proto, abych pomohl týmu dosáhnout těch nejvyšších příček,“ řekl Zohorna klubovému webu s tím, že chce navázat na dva tituly z let 2010 a 2012 či bronz z roku 2011, které s Pardubicemi vybojoval.

Třiatřicetiletý reprezentant vynechal nedělní zápas v Plzni, a to z logických důvodů. Přece jen přesun z dalekého Chabarovsku, za který nastupoval v posledních letech v KHL, zanechal na hráči stopy.

„Zatím se cítím dobře, v tuto chvíli mám devět hodin večer, tak to ještě jde. Myslím ale, že kdybych dneska hrál zápas nebo bychom měli trénink odpoledne, že bych se trápil,“ řekl Zohorna po svém prvním tréninku v Pardubicích.

Posila Dynama, která se předčasně vrátila hlavně kvůli očekávanému narození potomka, se totiž vyrovnává s devítihodinovým časovým posunem oproti Dálnému východu, kde Amur sídlí.

Po téměř šesti letech v Chabarovsku se Zohorna vrátil do klubu, ve kterém je vše jinak než v době jeho odchodu. Klub má nový název, majitele a zcela obměněný kádr.

„Událo se za tu dobu hodně změn, tou poslední byla i změna trenérů. Myslím, že změny byly potřeba. Výsledky v posledních letech byly špatné a neodpovídaly tomu, kde by Pardubice měly hrát. Jsem za to moc rád. Jsem tu zpět a proto, abych pomohl. To je pro mě to nejdůležitější,“ uvedl účastník tří mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu, který má na kontě 98 zápasů v české reprezentaci.

„Je to obrovská posila, která má v Rusku hodně odehráno. Nemám pochyb, že by nám nepomohl. Už se těším, až nastoupí,“ řekl na adresu nového spoluhráče útočník Radoslav Tybor, který minulý týden nastoupil po problémech s otřesem mozku.

Zohorna se v kabině opět potkal i s obránci Jakubem Nakládalem, Janem Kolářem II. a útočníkem Robertem Kousalem. Další někdejší spoluhráči Petr Sýkora, Tomáš Rolinek, David Havíř a Jan Kolář působí v realizačním týmu.

„Přivítání bylo super. Se všemi se dobře známe, s Honzou Kolářem jsme hráli i čtyři roky v Chabarovsku,“ těšil se Zohorna na obnovenou spolupráci se zkušeným bekem. „Ze svého předchozího působení se znám třeba i s Radem Tyborem. Dá se říct, že jsem nešel do nového týmu. O to je to lepší, že se nemusíme tolik seznamovat a můžeme do toho skočit naplno,“ uvedl Zohorna, který nakonec zůstal poslední velkou posilou klubu před nedělní uzávěrkou přestupů pro tento ročník.

Pardubický brankář Konstantin Barulin

Fanoušci na sociálních sítích přitom živě spekulovali o tom, že z Amuru přijde i jeho spoluhráč a reprezentační obránce Michal Jordán. Ale nakonec Dynamo už kádr nedoplňovalo.

V zápase s Olomoucí tým bude chtít bodovat, aby si zajistil co nejlepší pozici pro předkolo play off, kam Dynamo směřuje. Do konce základní části soutěže zbývá Pardubicím 14 zápasů. Zatím jsou v tabulce sedmé.