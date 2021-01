Hokejové Pardubice vítají další posilu. Vrací se Tomáš Zohorna

„Návrat Tomáše je pro nás obrovským posílením před závěrem sezony. Jeho rozhodnutí vrátit se do Čech nám přihrálo možnost získat pro náš tým velice zkušeného a protřelého reprezentanta, který při svém působení v zahraničí vyzrál v kompletního hokejistu. V extralize je takových málo,“ těší sportovního ředitele Dynama Pardubice Dušana Salfického v klubovém vyjádření.

Zohorna se pro návrat rozhodl kvůli rodinné situaci. S partnerkou během února čekají narození potomka. Třiatřicetiletý útočník tak ve čtvrtek odehrál poslední zápas v KHL proti Ufě, během kterého si připsal stou asistenci a s Chabarovskem se rozloučil.

„Hlavní věcí v životě člověka je vždy rodina a přijde okamžik, kdy musíme být spolu. S manželkou se velmi brzy staneme rodiči. V únoru očekáváme narození našeho prvního dítěte a v této době musíme být spolu. Zejména s ohledem na všechny obtíže spojené s pandemií a omezeními platnými ve světě,“ řekl Tomáš Zohorna pro klubový web Chabarovsku.

Série návratů do Dynama odstartovala v létě roku 2019. Ze Švédska dorazil Robert Kousal, za kariérou v ruské KHL zavřel dveře Jan Kolář. Ten navíc slíbil, že to samé o rok později udělá Jakub Nakládal. Pardubice se v té době plácaly v urputných bojích o přežití a nic netuše je v březnu 2020 čekal ještě jeden. Všechny vyhlídky, že pardubický dres budou zase po letech oblékat odchovanci, kteří se v zahraničí proměnili nejen v tahouny reprezentace, a Dynamo se vrátí zpět mezi tuzemskou elitu, působily na fanoušky povzbudivě. Nakonec je však stejně zase a znovu semlely tristní výsledky.

Teď je to ale jinak. Je fakt, že Východočeši prohráli poslední dva domácí extraligové duely s Kometou (2:3) a Libercem (1:2), jenže drží poměrně klidný střed tabulky a kluboví bossové před blížícím se play off vyhlásili útok na medaile. Že to myslí zcela vážně měl dokázat i příchod ruského gólmana Konstantina Barulina a běloruského útočníka Andreje Kosticyna.

Teď je doplňuje Zohorna a ani ten by neměl být posledním přírůstkem v pardubické sestavě. Majitel klubu Petr Dědek stále nemá dost, a tak se spekuluje také o angažování Zohornova spoluhráče z Chabarovsku Michala Jordána do obrany. Na dotažení transferu mají Východočeši ještě dva dny.

Zohorna v KHL strávil pět a půl sezony v dresu Chabarovsku, kterému v aktuálním ročníku dělal kapitána. Odehrál za něj dohromady 313 utkání, ve kterých si připsal 164 bodů za 64 gólů a 100 asistencí.

Jen o bod méně si nejstarší z trojice Zohornů připsal v extralize, ve které za Pardubice zatím nasbíral 77 gólů a 86 asistencí. Příští zápas, který by Zohorna mohl stihnout již v úterý doma proti Olomouci (od 18 hodin) bude jeho 360. v pardubickém dresu. S Dynamem oslavil v letech 2010 a 2012 dva extraligové tituly a patří k hlavním postavám národního týmu, startoval na třech světových šampionátech a olympiádě v Pchjongčchangu.