Pardubické východní přísliby. Noví kluci hráli dobře, pochvaloval si Král

Při hře pět na pět jste o něm moc nevěděli, v početních výhodách však ukázal, že platný bude. Nová posila Dynama Andrej Kosticyn v neděli nastoupil k prvnímu extraligovému utkání proti Kometě Brno a hned se podepsal pod oba pardubické zásahy.



Brankář Pardubic Konstantin Barulin se natahuje po ráně útočníka Komety Brno Jakuba Valského.

Ve třicáté sedmé minutě nejdřív pěknou přihrávkou přes brankoviště připravil přesilovkovou trefu pro Mateje Pauloviče, o tři minuty později se pak motal i kolem výstavního bekhendu Ondřeje Romana přímo pod víko. To bylo pro změnu během signalizovaného trestu pro Kometu.

„Andrej ukázal, že je dobrý hokejista. Má přehled a dokáže si pokrýt kotouč. Měsíc nehrál, takže mu trochu pokulhávalo bruslení, ale za mě dobré,“ hodnotil na pozápasové tiskové konferenci individuality pardubický kouč Richard Král.

Kosticyn dostal místo v první formaci vedle Romana a Camary. Z elitní letky Dynama se tak stává ryze ofenzivní útok.

„Prostě to tak cítím. Anthony sem tam zariskuje, jinak by asi nedával tolik gólů. Někdy je to za hranou, ale on takhle prostě ten hokej hraje a my se s nějakými jeho chybami musíme naučit žít,“ řekl Král.

Brankář Pardubic Konstantin Barulin přišel z KHL, v minulosti chytal za ruskou sbornou také na mistrovství světa.

Camara vyšel bodově naprázdno, ani dvě zmíněná Kosticynova „áčka“ však Dynamu na body nestačila. Těsné prohře s Kometou 2:3 totiž nedokázal zabránit další novic v pardubické sestavě, brankář Konstantin Barulin.



Někdejší jednička ruské sborné se nechala hned v osmé minutě nachytat skrytou Klepišovou střelou přes obránce a v úvodu druhé části jí mezi betony propadl pokus Jakuba Valského, kotouč sotva prošel za čáru.



Nový gólman Pardubic podobným způsobem inkasoval ještě jednou, v tomto případě však rozhodčí branku neuznali právě kvůli tomu, že puk nebyl celým objemem za lajnou.



Se třetím, již regulérním gólem Komety, Barulin nic dělat nemohl, pravou šibenici totiž přesně vymetl volný hostující bek Filip Král.

„Pro Konstantina to muselo být hrozně těžké, první zápas v novém prostředí, taktéž po měsíci,“ zastával se ho Richard Král. „I když třikrát inkasoval, měl tam velmi dobré zákroky. Podal slušný výkon,“ dodal.

Pravda je, že na Barulina nelze házet úplně všechno. Ve 31. minutě například parádně lapačkou zastavil střelu Petra Holíka do odkryté branky. A předvedl i řadu dalších dobrých zásahů, celkem jich proti Brnu bylo 28. Další může přidat ve čtvrtek od 18 hodin doma proti Liberci.