Lovení v Nižněkamsku č. 2: Do pardubické brány přichází Barulin

Ten teprve Východočechům poskytl tu správnou jistotu, Pardubice začaly vyhrávat a ukázalo se, že s kvalitním gólmanem to půjde. A tak, s jeho odletem zpět do zámoří, začalo volání pardubických fanoušků po novém maskovaném muži číslo jedna. Teď bylo vyslyšeno. Dynamo do brankoviště přivádí Konstantina Barulina.

„Hledali jsme, kým bychom doplnili brankářský post pro závěr sezony, a když se naskytla tahle možnost, neváhali jsme,“ říká sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický pro klubový web. „Jednání byla rychlá, jsme potěšeni, že nám Konstantin přijel pomoci k úspěchu v play off,“ dodává.

Šestatřicetiletý Rus s kazašským občanstvím přichází z Nižněkamsku hrajícího KHL, který již nemá naději na postup do play off. V letošním ročníku za něj odchytal 21 utkání s úspěšností zákroků necelých 89 %.

Barulin je tak druhou posilou Dynama v posledních třech dnech, ve středu Pardubice oznámily ještě příchod pětatřicetiletého útočníka Andreje Kosticyna, jenž byl v Nižněkamsku Barulinovým spoluhráčem.

Kosticyn poslední roky trávil právě v ruské KHL, ovšem ta první věc, která vám v souvislosti s běloruskou legendou pravděpodobně naskočí jako první, bude bratr Sergej a jejich společné působení v kanadském Montrealu Canadiens.



Příchod staršího z dvojice do Dynama však vzbudil poměrně velkou vlnu emocí. Právě v dobách působení v Montrealu bylo (nejen) jméno Andreje Kosticyna spojováno s drogovým dealerem Pasqualem Mangiolou. Kosticynům měl během jejich pouti NHL poskytovat „kompletní servis.“

Pravda, v dobách, kdy se v Dynamu řešily drogy ohledně Roberta Kousala a na druhý výsledek vzorku pozitivního na zakázanou látku čeká Jan Mandát, to může působit jako přilití oleje do ohně.

Další věc, která fanouškům vadí, je, že příchody jdou na úkor mládežníků. Obzvlášť v sezoně postižené koronavirem, která je navíc nesestupová, by se Kosticyn i Barulin dali podstatně levněji nahradit z vlastních zdrojů.

Na druhou stranu – hráčů z místní líhně mají Pardubice v kádru pořád víc než dost, tak proč si po letech pořádně neužít stabilní zázemí, které poskytuje miliardář Petr Dědek? Je škoda, že hvězdám fanoušci nemohou zatleskat přímo na zimáku, nejedna Kosticynova tvrdá rána při přesilovce a Barulinovy zákroky by jim však mohly udělat radost alespoň u obrazovky...