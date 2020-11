Body pro tým jsou nejdůležitější, říká třinecký útočník Marcinko

Z osmi extraligových zápasů jste dosud ani jeden neprohráli. Jak tu vítěznou sérii vnímáte?

Jak jdou utkání rychle za sebou a každý druhý den se oblékáte do výstroje a zápasového dresu, tak kolikrát ani nemáte čas uvědomit si, kolik duelů je za vámi. Hledíme na ten nejbližší. Tak bychom to měli i brát, a ne se dívat, co je za námi, a ani bychom neměli hledět daleko do budoucnosti. Musíme se soustředit na nejbližší zápas bez ohledu na to, jestli máme sérii takovou, či onakou.

Tím je v pátek od 17.00 střetnutí s Plzní, která neprohrála v základní hrací době. Bude utkání o to prestižnější?

Možná to bude zajímavé, ale vůbec neřešíme, jestli nastupujeme proti týmu, který vyhrává, anebo na vítězství teprve čeká. Samozřejmě jsme rádi za hru, kterou předvádíme, ale zítra, pozítří je další den a utkání může být zase jiné. Sled zápasů je tak našlapaný, že se musíme dobře nachystat a jedeme dál.

Brankář Josef Kořenář si po úterní výhře nad Českými Budějovicemi 6:3 posteskl, že když vedete, tak trochu polevíte. Souhlasíte?

To zmínil nepříjemné chvíle v zápase, kdy jsme mohli gólům hostů předejít, i když dva dali v přesilovkách. Byly tam ale fáze, kdy nás přitlačili. Vždy jde o to, abychom hráli stabilně šedesát minut a nejlépe, jak umíme. Někdy se vám takové hluché okamžiky mohou vymstít. Proti Budějovicím tomu tak nebylo, ale musíme na tom popracovat.

Od Českých Budějovic jste dostali dvě branky v oslabení. Plzeň má výborné přesilovky, takže máte na čem pracovat?

To ano, i když jeden gól byl takový náhodnější – a vlastně i ten druhý. Věřím však, že na Plzeň budeme dostatečně připraveni. Hlavně, aby soupeř měl těch přesilovek co nejméně.

První dva duely sezony jste vynechal, jelikož jste byl u narození dcery. Dá se říct, zda vám nová role otce pomáhá i na ledě?

To víte, že ano... Fyzicky ne, protože na tom pracuji na stadionu i doma, ale psychicky. To je obrovská změna. Jednoduše řečeno, když máte horší den, při pohledu na malou se vše okamžitě změní.

Nebyl jste už nervózní, že jste až do minulého kola čekal na první gól v tomto ročníku extraligy?

Každý hráč chce dávat góly, být prospěšný pro tým. Ale pokud vám to tam nepadá a nezlepšujete si osobní statistiky, musíte se snažit pomoci týmu jinak – bráněním, na buly, dohráváním soubojů. A jestli jsme byl nervózní? Nechci nic zakřiknout, takže na to neodpovím. Když však vyhrajeme, tak mě moje neproměněné šance až tolik nemrzí, protože body pro tým jsou nejdůležitější. Zní to jako klišé, ale tak to je.