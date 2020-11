Osm výher za sebou... Série Třince trvá i po střetu s Budějovicemi

Po duelu s Českými Budějovicemi si oddechli třinečtí útočníci Lukáš Jašek a Tomáš Marcinko – poprvé v sezoně se totiž střelecky prosadili. „Konečně to tam spadlo, protože šancí jsem už měl hodně,“ ulevil si Jašek, který předtím plnil především roli nahrávače.

„Každý hráč chce být pro tým prospěšný. Ne vždy to jde góly nebo přihrávkami, takže jsem se snažil mužstvu pomoci jinak – bráněním, na buly, dohráváním soubojů a podobně, abych byl užitečný,“ dodal třinecký útočník Tomáš Marcinko.

Ostatně včera ve 34. minutě, zdálo se, že čistě, atakoval před brankou hostů protihráče a rozhodčí ho poslali na trestnou lavici za napadení. „Bylo mi řečeno, a nebylo to od nikoho z hráčů, že už to je pět jedna, takže si můžete domyslet, kým byl faul hodnocený,“ podotkl Marcinko.

„To se mi absolutně nelíbí, protože jestli je vteřina do konce, nebo půlka zápasu, mělo by být pískání pořád stejné. Každý zákrok může ovlivnit zápas, naštěstí se to nestalo, ale bylo to pro nás nepříjemné, protože hosté v přesilovce snížili.“

„Když mi to gólově nešlo, snažil jsem se mužstvu pomoci jinak.“ Tomáš Marcinko útočník Ocelářů Třinec

Oceláři měli souboj s extraligovým nováčkem pod kontrolou, ale Českobudějovičtí stále bojovali a v závěru, když využili přesilovku pěti proti třem, se pokoušeli prosadit bez brankáře v šesti proti čtyřem.

„Přestože vítězství vypadá výrazně, tak když jsme měli nějakou slabší fázi, Budějovice byly velmi nepříjemné,“ uznal Marcinko.

Ostatně domácí brankář Josef Kořenář čelil 33 střelám. „Po první třetině (to soupeř střílel pětkrát – pozn. red.) jsem takovou porci určitě nečekal,“ přiznal Kořenář. „Od druhé třetiny se to ale rozjelo. Budějovičtí mě mile překvapili, že i když prohrávali, tak nepolevili a hráli lépe a lépe. Pozitivní to bylo i pro nás, protože jsme museli stále makat.“

Ocelářům stejně jako v předešlých domácích duelech vyšel úvod, znovu získali nejméně dvoubrankový náskok.

„První gól jsme dostali po smolné situaci,“ zmínil českobudějovický trenér Václav Prospal střelu Gernáta ze čtvrté minuty, po níž se puk od Venkrbce odrazil do branky. „Třinec ale má kvalitu a my jsme hlavně v první třetině hráli trochu ustrašeně. Ve druhé a třetí to bylo lepší, ale stále jsme prohrávali a nebyli jsme dostatečně produktivní, aby byl výsledek vyrovnanější.“ Třinecký trenér Marek Zadina si pochvaloval, že navázali na předchozí zápasy ve své aréně. „Ale soupeř hrál velmi dobře, furt naplno, organizovaně a dohrával souboje,“ uvedl Zadina.

V sestavě domácích chyběl zkušený obránce Tomáš Kundrátek, jehož nahradil Marian Adámek. „Tomáš má zdravotní problém. Nejde o nic komplikovaného, ale raději jsme ho nechali odpočinout,“ přiznal Marek Zadina.