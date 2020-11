Třinecký Kořenář: Rolujeme to před sebou a sbíráme body jeden za druhým

Rolujeme to před sebou a sbíráme body, pochvaluje si Kořenář

Zatím neví, kdy odletí, ale pochvaluje si, že se mu za mužstvem, jaké mají Oceláři, chytá skvěle. „A obzvláště, když nám to takhle lepí. Rolujeme to před sebou a sbíráme body jeden za druhým,“ uvedl dvaadvacetiletý gólman, který před tím Česku chytával za Duklu Jihlava.



Takže třinecká síla je znát?

Když hrajete za takovým týmem, tak vám to dodá sebevědomí, hraje se vám parádně. Jsem rád, že klukům pomůžu, ale na naší bodové sérii má zásluhu každý.

Co je pro vás nejtěžší při aklimatizaci na extraligu?

Asi to, že nejsem v takové permanenci, na jakou jsem byl zvyklý z AHL, kde na mě odevšad šla spousta střel, protože kluci tam ztrácejí puky. Tady jsou zkušenější hráči a jen tak někdo o kotouč nepřijde. Nejtěžší tak pro mě je stoprocentně se koncentrovat na celý zápas a když přijde nějaká střela, vytáhnout zákrok a podržet tým.

Jak vnímáte, že se v brance při nynějším náročném programu pravidelně střídáte s Jakubem Štěpánkem?

Zatím se týmu daří a nám docela také, takže dokud tomu tak bude, asi se budeme pravidelně střídat. Nevím, jaké plány mají trenéři, ale jsem samozřejmě rád, že jenom nesedím a nekryju Kubovi záda. S Kubou vycházíme v pohodě, ať chytá jeden, nebo druhý. Za mě to je paráda. A když teď hrajeme ob den, tak si aspoň odpočineme. Chytat dva zápasy během tří dnů by opravdu bylo moc, takže je to určitě i pro Kubu ulehčení práce.

Kdy vám v utkání s Českými Budějovicemi bylo nejhůře?

Po dvou smolných gólech. Před tím prvním jsem už chytal puk do lapačky a Marian Adámek mi ho trošku vypíchnul z ruky. Protihráč se obtočil kolem branky. A druhý gól... to už jsem nastavoval vyrážečku, ale puk trefil Geryho (Martina Gernáta) do brusle a zase přistál soupeři přímo na hokejce, takže mi ho poslal do protipohybu. To jsem si říkal, že to se může fakt stát jenom mně. Potřeboval jsem se udržet se v zápase, zůstat koncentrovaný. Jsem rád, že jsem si v té poslední třetině trochu více zachytal. I zásluhou toho, že jsme pak hráli ve třech.

Hosté na vás poslali 33 střel. Čekal jste takovou porci od Českých Budějovic?

Po té první třetině (to měl protivník jen pět střel) určitě ne. Ve druhé a třetí se to už trošku rozjelo. Docela mile mě překvapilo, že ač Budějovice prohrávaly, tak nepřestávaly hrát a přišlo mi, že hrají čím dál lépe. Bylo to pozitivní i pro nás, že jsme museli pořád makat, protože občas polevíme, a to s takovým protivníkem nešlo.