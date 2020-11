Hokejisté Třince doma na každého soupeře vletí a přestřílejí ho

„Vyšel nám vstup do utkání. Gól hostů nás sice trochu vyvedl z míry, ale brzy jsme se vrátili do hry a druhou a třetí třetinu jsme znovu hráli velmi dobře, bruslili jsme, kombinovali a přidali další góly,“ uvedl třinecký trenér Marek Zadina.

Třinečtí doma dosud odehráli tři zápasy a všechny výborně odstartovali, když nad Brnem i Olomoucí vedli 3:0 a v neděli 2:0.

„Vždy si říkáme, že musíme na soupeře vletět a mít výborný pohyb,“ podotkl útočník Ocelářů Matěj Stránský.

„Snažíme se od první minuty soupeře zatlačit a získat psychickou výhodu, což se nám zatím daří,“ řekl útočník Ondřej Kovařčík, který po souhře s Jaškem dal úvodní dva góly.

Oceláře nezaskočilo ani to, že Zlínští postavili do branky Hufa, který v létě proti nim v Generali Česká Cupu vychytal nulu.



„Vždycky, když tady teď někdo přijede, tak chytá dvojka. Asi je to tím, jak jdou zápasy rychle za sebou,“ domnívá se útočník Lukáš Jašek. Zlínský trenér Martin Hamrlík to potvrdil. „Kašíka jsme kvůli náročnému programu nechali odpočinout, ale dneska nám to vůbec nejezdilo.“ Domácí přestříleli Zlín 38:16, ve druhé třetině 13:2, leč tentokrát neuspěli ani v jedné z šesti přesilovek. Sedmou hráli jen devět vteřin.

„V přesilovkách nám to tam dneska nechtělo spadnout, ale vyhráli jsme,“ podotkl Matěj Stránský, který dal v sedmi zápasech už osm gólů. „Když mužstvo vyhrává, hraje se vám lépe, máte větší sebevědomí. Jsem rád, že se mi daří, ale ještě více mě těší, že vítězíme.“

Ve zběsilém zápasovém tempu Oceláři jedou dál, už v úterý od 14.20 hostí České Budějovice.