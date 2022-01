Marcinko: Neměli bychom se nechat zatlačit, potřebujeme se opět dostat do tempa

Pomohlo vám, že soupeř dvakrát špatné střídal, čímž jste získali početní výhodu?

Určitě ano. Tu první přesilovku jsme využili a vrátili se do hry. A na konci... Tam se v posledních osmi vteřinách mohlo stát cokoliv, protože hosté nás v pěti bez brankáře zatlačili.

Vy jste však vteřinu před koncem trefil prázdnou branku...

Ať s tím gólem, nebo bez něj už bylo rozhodnuto. Ale neměli bychom se nechat takto zatlačit. Na tom musíme zapracovat.

Jak těžké je dostávat se zpátky do plné sestavy po sérii nemocí a karanténě?

Nic není v této době ideální. Věřím, že se to přežene a liga se vrátí zpátky do normálu. Obrovský bonus by byl, pokud by se postupně vrátilo i více lidí do hledišť, to by bylo úžasné. Nezbývá nám nic jiného, než myslet pozitivně a chovat se zodpovědně vůči jiným i sobě.

Bylo pro vás osobně těžké vrátit se do tempa, do herního rytmu?

Byl jsem pozitivní, měl jsem covid, ale cítil jsem se normálně. Snažil jsem se tak udržovat i v karanténě. Mám na to doma prostor. Nikdy to však není jako na ledě, jako zápas, který vám dá nejvíce. Před tímto utkáním jsme měli čtyři, pět tréninků. Dělali jsme, co se dalo, abychom všichni byli zpátky ve hře.

Zdálo se, že jste se rozjížděli pozvolna. Vnímal jste to tak?

Ano, to je součást tohoto období. A obzvlášť, když někdo letos ještě ani jednou nenastoupil, anebo odehrál jen jeden zápas. To období bylo dlouhé. Je však potřeba, abychom byli co nejlépe připraveni, protože přijde únor a ten bude hodně náročný.

Budete hrát bez reprezentantů, kteří budou na olympiádě, že?

Přesně tak. Ale celou sezonu jsme věděli, že to tak může dopadnout. Chlapci nám budou určitě chybět. Na druhou stranu máme silný tým, věříme si. Budeme dělat, co se dá, snažit se uhrát co nejvíce bodů. Také doufáme, že se bude dařit našim reprezentantům. My se budeme tady soustředit na naši hru a jim budeme na dálku fandit.

Měl jste i vy naději dostat se do slovenského národního mužstva?

Netuším. To není v mých rukách. V těch je podávat co nejlepší výkony. Sám nevím, zda jsme na nějakém širším seznamu (směje se). Soustředím se na svou hru.

Mluvil s vámi někdo z vedení reprezentace?

Ne.