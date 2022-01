Brněnský útočník Pavlík: Body chybí, sám jsem naštvaný

Už na druhý den dostala extraliga signál, že v Brně se do modrobílé kabiny zakousl omikron, a včera před obědem to bylo oficiální: na přenesení záblesku střelecké formy si Pavlík bude muset počkat nejméně do příštího pátku. Do té doby Kometa nehraje.

Odloženy jsou její duely s Kladnem, Olomoucí a Pardubicemi. Nejdřív se do akce vrátí za týden doma s Karlovými Vary.

„Doufám, že se to mě ani mančaftu nijak nedotkne, že nás to nerozhodí,“ reagoval Pavlík na odložení zápasů. Diskusi o přenesení formy ale s úsměvem odmítl. „Forma je, když za pět zápasů dáte pět gólů nebo víc. Já jsem se trefil po delší době a v sezoně mám jenom dva. Ano, cítil jsem, že se mi daří, že mám šance, ale zrovna proti Liberci jsem mohl týmu pomoct víc než jedním gólem. Měl jsem velkou šanci a tu jsem nedal,“ ohlížel se za rozporuplným zápasem. Kometa v úterý šestkrát trefila tyčku, Pavlík neproměnil sólový nájezd a ve třetí třetině to Liberec potrestal obratem výsledku.

Pavlík si pak sypal popel na hlavu: „Nájezd mě štve. Chtěl jsem se pokusit gólmana prostřelit mezi nohy. V Liberci jsem hrál, znám ho. On mě ale přečetl lépe než já jeho,“ rekapituloval 23letý útočník svůj souboj s brankářem Petrem Kváčou.

Překonal ho tedy „jen“ jednou, a to po ukázkové asistenci Tomáše Vincoura. „Vinny to udělal fantasticky, půlka brány byla prázdná. To kdybych nedal, tak už nevím,“ přemítal Pavlík. Hned poté, co zavěsil, našel pohledem Vincoura a gestem mu naznačil smeknutí klobouku.

Jeho extraligovým maximem v základní části je 24 bodů (10+14) ze sezony 2018/19. V minulé sezoně nasbíral za Hradec Králové a Liberec dohromady sedm gólů a pět asistencí. Letos je na dvou brankách a pěti přihrávkách.

Sám to považuje za málo. „Jsem na sebe naštvaný. Přišel jsem jako posila, čekaly se góly a body, a bohužel se to nedostavilo. Cítím to,“ přiznal.

Na ledě v dresu Komety tráví něco přes 10 minut na zápas, je až dvanáctým nejvytíženějším útočníkem pod koučem Liborem Zábranským. Není divu, že se Pavlíkovo jméno objevilo v přestupových spekulacích.

„Slýchal jsem to, psali mi i kluci, které znám z Hradce. Ptali se: ty jdeš pryč? Odpovídal jsem, že na to nehledím, že koukám na naše zápasy a jsem rád, že v Brně jsem,“ vyložil upřímně královéhradecký rodák. Situaci bere takovou, jaká je. „Podle mě ještě nemám jistotu,“ odpověděl na otázku, zda se trejdu už nebojí.

Nejdřív ho však, stejně jako celou Kometu, čeká zdravotní pauza.