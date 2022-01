Kváča to měl dobře postavené, ulevil si liberecký Zachar po tyčkách Komety

Od poloviny prosince se výsledky Liberce v extralize pohybují ve vlnách, výhry i prohry přicházejí po několika v jedné řadě. I díky brněnskému lupu jsou Bílí Tygři momentálně v lepší ze sérií, vyhráli potřetí v řadě.

„Výborný týmový výkon, dobře jsme hráli v pěti dopředu i dozadu,“ pochvaloval si útočník Marek Zachar, autor klíčových gólů. Napřed srovnal náskok Komety na 1:1 a pak při power play domácí zblízka do prázdné branky uzemnil ranou na 1:3.

„Výsledek je zavádějící, Kometa hrála výborně dopředu. Měla tam nějaké tyčky. My jsme měli trochu víc štěstíčka. Jsme rádi, že jsme v power play dokázali utéct a nezdramatizovalo se to,“ oddechl si Zachar. Dva góly v jednom zápase extraligy dal poprvé.

Tyček bylo ze strany Komety hned šest, s brankářem hostí Petrem Kváčou hrálo štěstí. „Měl to dobře postavené. Jsme rádi, že to byly jen tyčky,“ ulevil si Zachar.

Když Kváčovu konstrukci orazítkoval těsně před koncem druhé třetiny při přesilovce i Petr Holík, odjížděl už do šatny se sklopenou hlavou. Kometa mohla pohodlně vést, místo toho se ne a ne prosadit. Do třetí třetiny na ni tenhle stín dolehl.

„Kouše se to těžko, stejně jako každá porážka,“ smutnil brněnský útočník Radovan Pavlík, který jako jediný z Komety dokázal trefit přesně. „Náš náhradní gólman (Petr Klimeš) nám tyčky a břevna počítal. Dělal si z toho srandu, že další střela už tam musí padnout. Bohužel to tak nebylo,“ povzdechl si Pavlík.

Při brněnském vedení 1:0 měl osobně na holi pojistku. Ve vlastním pásmu vybojoval puk, na brněnské modré se zbavil libereckého obránce a ujížděl sám na Kváču. Chybělo to nejdůležitější -zakončení.

„Známe se z Liberce, snažil jsem se mu to dát mezi nohy. Bohužel i on mě měl přečteného a využil toho líp než já,“ přiznal Pavlík.

Ani on, stejně jako Zachar, není ryzím zakončovatelem. Letos jeho účet čítá pouhé dva góly a pět asistencí. „Trápí mě to. Přicházel jsem jako posila, čekalo se víc a bohužel se to nedostavuje. Jsem na sebe naštvaný,“ uvědomuje si. Spoluhráči Tomáši Vincourovi, který mu na jediný gól Komety přihrál, naznačil hluboké smeknutí klobouku. „Dal mi to fantasticky, půlka branky byla prázdná. Tohle nedat, tak už nevím,“ ulevil si útočník domácích.

V poslepovaných sestavách, kdy na obou stranách chyběla řada opor a na domácí střídačce i majitel klubu Libor Zábranský, byl Liberec nakonec vytrvalejší. Kometu po inkasování na 1:2 postihla křeč.

Nenastoupil za ni ani jeden ze slovenských reprezentantů, nominovaných na olympiádu do Pekingu. Matej Tomek, Marek Ďaloga i Michal Krištof jsou podle vyjádření trenéra Jiřího Kalouse nemocní.

To Liberec se mohl opřít o návrat zkušeného zadáka Ladislava Šmída, adepta české olympijské nominace.

„Těšili jsme se, až naskočí. Obraně dodal klid, i nám do útoku pomáhá, umí fantasticky rozehrát. Je důležitý na oslabení i na přesilovkách. Jsme rádi, že ho máme zpátky,“ pochvaloval si Zachar.