Plekanec po hattricku: Nejsem střelec. Poslední byl snad v NHL

Máte velkou kariéru, je přesto i pro vás hattrick něco výjimečného?

Je to hezké, samozřejmě. Někdy to vyjde, že se povede hattrick. Nejsem žádný střelec. Soustředím se na spoustu jiných věcí než na góly, ale když se podaří takový zápas, tak je každý hráč rád.

Vzpomenete si, po jaké době jste dal tři góly?

Vůbec. Nevím. Možná někdy ještě v NHL. Tak před patnácti lety.

Myslel jste při power play na hattrick?

Ne. Bylo to o gól, člověk na to nemůže moc koukat. Když jsem měl puk, tak jsem to zkusil. Přiznám se, že moc střílet jsem nechtěl, takže jsem se hlavně snažil, aby nebylo zakázané uvolnění.

A co vaše první dva góly?

První vyplynul ze situace, v obranném pásmu jsme puk zblokovali a měli jsme brejk, se štěstím to projelo mezi nohy brankáře. A ten druhý byl v přesilovce. Nic jiného než vystřelit nezbývalo, protože na nahrávku se to neotevřelo.

Přitom v té přesilovce jste neměli tlak.

Pořád jsme měnili složení. Přesilovky nám moc nejdou. Sice jsme v nich dneska dali dva góly, ale stále děláme strašně chyb. To je jedna z věcí, které musíme zvládat líp. I když z toho nepadne gól, je potřeba si vytvořit aspoň tlak. A to se nestalo ani v té, v níž jsem skóroval.

Hattrick jste vyšperkoval parádní asistencí na Kubíkův zásah. A taky v přesilovce.

Tam se to otevřelo, já měl hodně času. Čekali možná střelu nebo nahrávku na hráče kolem brány. Áda to pěkně trefil.

Co vám na hattrick řekl Jaromír Jágr, tentokrát nehrající?

Já ho ani po zápase neviděl, možná už je doma (úsměv).

Jak jste brali, že nehraje?

My už jsme zvyklí. Nějak to neprožíváme. Je na něm, kdy hraje. Záleží, jak se cítí. A my tomu jen přizpůsobíme lajny a trošku styl hry.

Na střídačce ale Jágr byl dost slyšet. Až na tribunu.

Dneska byl ještě v klidu, řve i daleko víc.

Jak vám bylo, když jste v sedmé minutě ztráceli 0:2?

Oni dali šťastné góly. První byl možná tečovaný, druhý určitě. Brankář to měl těžké, věděli jsme, že to byly góly z ničeho. Už jsme v podobné situaci byli v sezoně tolikrát, že jsme hráli dál. Je to škoda, pořád dotahovat, zaplaťpánbůh za ten obrat.

Bude to vzpruha?

Je to důležité, ale v minulé části sezony jsme na podobné výsledky nebyli schopní navázat. Teď jsme nějakou šňůru udělali a věřím, že budeme pokračovat. A posbíráme tolik bodů, aby nám to stačilo na nějaké dobré umístění.

Počtvrté v řadě jste bodovali. Je to nejlepší období Kladna?

Určitě. Mohli jsme mít bodů daleko víc, zbytečně jsme je poztráceli, mohli jsme být bodově jinde. Takhle to je. Musíme jet dál.

Na poslední Zlín máte jedenáctibodový polštář. Bude to stačit?

Nevím. Odpovídal jsem před měsícem, kdy jsme ho měli taky, a najednou to bylo o šest. Pořád je strašně moc zápasů. Musíme hrát jako v posledních kolech, pak věřím, že to dobře dopadne.

Jak tým okysličily posily z první ligy?

Většinou jsou to kluci, kterým se daří, jsou šikovní. Jsme rádi za pomoc, co odvádějí. Každý něčím přispěl, dneska dal důležitý gól Kadlec. Zraněných a nemocných máme celou sezonu strašně moc.