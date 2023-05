Před přípravou v Plzni mě varovali, přiznává obránce Dujsík

„Tyhle kluby proti sobě hrály v play off často, obě strany už se modlily, aby na sebe nenarazily. Vždycky to byly bitvy a každý centimetr ledu, pěkná řežba. Občas padlo hodně gólů, ale většinou to bylo o jeden, o dva,“ vzpomíná Dujsík.

Z Olomouce se třicetiletý bek přesunul právě do Plzně, se Škodou podepsal kontrakt na tři roky. A od pondělí s týmem polyká náročné dávky suché přípravy.

Nesete si z těch vzájemných soubojů nějakou křivdu?

To vůbec ne. Co je v zápase, to z mé strany vždycky zůstane na ledě.

Vnímáte v extralize jako rodilý Brňák, který šest let působil v Olomouci, nějakou rivalitu na ose Čechy - Morava?

Osobně ne. Před časem jsem hrál rok v Karlových Varech, nikdy jsem to takhle nevnímal. Samozřejmě, nějaké vtípky teď proběhly, že se mi změní přízvuk a podobně, ale to je všechno nadsázka.

Jaké jsou první dny přípravy?

Výživné... Z několika stran jsem dostal varování, že v Plzni je příprava hodně náročná a zatím to splňuje všechna očekávání.

S kým jste to konzultoval? S olomouckým spoluhráčem Pavlem Musilem, který tady působil?

Taky. Poptával jsem se více kluků, kteří v Plzni hráli. Každopádně jsem dostal samé dobré reference. Ale je pravda, že Pavka byl jedním z těch, který mě varoval, že příprava je tady hodně ostrá. Ale s tím nemám problém. Pět let jsem trénoval individuálně, na tvrdší dávky jsem připravený.

I tady budete mít tréninkový plán trochu upravený, je to tak?

Ano. Samozřejmě chci být co nejvíc s týmem, jsem tady nový a chci být v kolektivu. Ale některé věci doplním po svém, domluvili jsme se tak s kondičním trenérem. Měl jsem nějakou historii zranění, fyzioterapeut v Olomouci Petr Nátěsta mě postupně perfektně srovnal, teď se člověk jen udržuje a jsem spokojený.

Jak dlouho vůbec probíhaly námluvy s Plzní?

Začaly kolem Nového roku. Ve hře bylo více týmů, ale tím, že jsem z Plzně cítil největší zájem a oslovila mě i klubová koncepce, pak už nebylo o čem. Byl jsem rozhodnutý. Plzeň je sportovní, hokejové město, pro mě krásná volba.

I když jdete vlastně do neznámého prostředí?

Skočil jsem do toho rovnýma nohama. Fakt jsem tady nikoho blíž neznal, možná se Šlajsíkem (Janem Schleissem) jsme se někdy potkali. Ale strašně jsem se na to těšil. Strávil jsem šest let v Olomouci a člověk občas potřebuje změnu. Byl jsem nadšený, těšil jsem se semka.

Podepsal jste Škodě na tři roky, tak jste si to přál?

Jsem rád, že jsme se takto domluvili. Zatím se ještě pořád rozkoukávám, všechno je nové, i kabina trochu bludiště. Ale bude to dobré. V kabině mě usadili vedle Houdyho (Michala Houdka), z druhé strany jsou dveře, takže v pohodě. (smích)

Věříte, že do plzeňského stylu hokeje zapadnete?

Věřím, že mám týmu co nabídnout a že Plzeň vrátíme do pater, kam patří. Myslím, že jsem všestranný obránce, umím zahrát do obrany i do útoku. Doufám, že pomůžu na obou stranách kluziště.

Bude změna i v divácké atmosféře oproti pověstné „Plechareně“ v Olomouci?

Zajímavá otázka. V Plzni je hukot, ale i v Olomouci je atmosféra hodně bouřlivá, v Plechareně všechno dobře zní. Takže myslím, že v tomhle nebude velká změna. Ale určitě se na plzeňské fanoušky těším a věřím, že v každém utkání ucítíme jejich podporu.

Už jste si našel v Plzni byt?

Budu ho mít až od června. Takže teď ještě přebývám na ubytovně hned vedle zimního stadionu, aklimatizuji se. Až pak přijede moje druhá polovička, zabydlíme se.