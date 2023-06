Plzeňský útočník Holešinský: Fotbal mi šel lépe než hokej, ale moc se běhá

„Byl jsem s týmem do poslední chvíle, ale jsou věci, které člověk neovlivní,“ pokrčil rameny sedmadvacetiletý Holešinský po středeční fotbalové exhibici v Líních.

Mrzelo vás to hodně?

Samozřejmě mrzelo. Absolvoval jsem minulé mistrovství světa i olympiádu, měl jsem dobrou sezonu v Plzni, ale tento rok se trenéři rozhodli dát šanci jiným hráčům. Musím to tak brát.

Škoda si zastřílela, v Líních zářil Indrák Po výhře 7:2 v Lužanech odehráli hokejisté Plzně další fotbalový duel. A ve středu si pořádně zastříleli na trávníku v Líních, domácí Baník, účastníka okresního přeboru, rozstříleli 13:0. Šesti góly se blýskl Miroslav Indrák, třikrát se trefil Jakub Pour, dvakrát Jakub Lev a po jedné brance přidali Michal Houdek a Adrián Holešinský. „V přípravě hodně běháme, bylo znát, že soupeř už postupně lehce nestíhal. Užili jsme si to, pro nás je to zpestření náročné přípravy,“ hodnotil duel Indrák. Hráči Škody mají před sebou ještě více než dva týdny letního drilu, po týdnu dovolené už na konci července vyjedou na led. První přípravné utkání odehrají 8. srpna ve Strakonicích proti Českým Budějovicím.

Na trávníku v Líních bylo vidět, že si dobře rozumíte i s míčem. Hrával jste fotbal?

Fotbal mě baví, je to jiný pohyb a také odreagování od tréninkových jednotek. Odmala jsem hrál oba sporty, později jsem si ale musel vybrat a dal jsem se na hokej. Myslím dokonce, že ve fotbale jsem byl lepší, tam se ale muselo víc běhat, tak jsem dal přednost hokeji. (úsměv)

Před sebou máte ještě více než dva týdny suchého drilu, jak náročná je příprava v Plzni?

Stejně jako v minulých letech jsem nejprve zvolil individuální trénink a k týmu se připojil až o něco později. Od trenérů byl kladen důraz na vytrvalost, zátěž, byly tam i rychlostní prvky. Dalo nám to zabrat a ještě dá. Každá příprava je specifická, při té společné je výhodou, že v kolektivu vás to donutí vydat ze sebe co nejvíc.

Bral byste raději individuální přípravu jako někteří starší spoluhráči?

Všechno má svá pro a proti. Ale já si to tady pochvaluji a snad mi to pomůže, abych byl co nejlépe připravený na novou sezonu.

V polovině července bude týden volna, kam plánujete vyrazit?

Pojedu jen na Slovensko za rodinou, potom během sezony už na to moc času nebude. V plánu je krátká aktivní dovolená v Tatrách, trochu si zaběhám, dám si možná nějaký výšlap. A hlavně chci relaxovat.

Novou tváří v týmu Škody je váš krajan, brankář Samuel Hlavaj. Děláte mu průvodce po Plzni?

Zatím ne, Sam si zvládá vše zařídit. Pokud bude potřeba, samozřejmě rád pomůžu. Poznal jsem ho až na posledním reprezentačním srazu, myslím, že pro nás bude velkou posilou. Časem si určitě zajdeme na nějaký společný oběd.

Změn v kádru bylo poměrně dost. Troufnete si odhadnout, na co bude Plzeň v příští sezoně mít?

Pro mě je prioritou, abychom udělali co nejlepší výsledek na klubové úrovni. Chci pomoci týmu dostat se do play off. A pokud bude šance, znovu zabojuji o nominaci do reprezentace. Když dostanu pozvánku, vždycky rád pojedu.