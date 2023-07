Plzeň se těší na kanadskou posilu. Kádr je uzavřený, hlásí trenér Kořínek

S Plzní poprvé vyjeli na led brankář Samuel Hlavaj, obránci Aleksi Laakso s Tomášem Dujsíkem a útočníci Jakub Lev, Filip Jansa, Ondřej Matýs, Miroslav Indrák, Petr Straka a nejnovější posila Luke Adam.

V trenérské kabině vládne s přípravou spokojenost. Suchou přípravu vedl Jan Snopek s Adamem Havlem. „Kluci měli těžké tréninky, ale odmakali to. Věřím, že i hráči, kteří trénovali individuálně, jsou dobře připraveni. Na ledě je příprava rozdělená do bloků. Nejprve se budou střídat obránci a útočníci, a pak už půjdeme společně,“ vysvětluje hlavní kouč.

Filozofií klubu je vrátit do Plzně odchovance, kteří tu působili a v posledních letech třeba hráli jinde. Změny v týmu už trenér neočekává.

„Tím, že jsme získali Luka, je kádr prakticky uzavřený a jsme s ním spokojeni. Brankářskou dvojici máme příchodem Hlavaje už delší dobu vyřešenou. Do obrany se vrátil Dan Malák. Trochu se to zdrželo s Tomášem Mertlem, ale jsme rádi, že ho máme. Pevně věřím, že jsme vybrali dobře a bude to fungovat,“ říká Kořínek.

Plzeňský trenér Petr Kořínek.

Pochvaloval si i příchod třiatřicetiletého kanadského centra Adama, jenž naposledy působil naposledy v německém Straubingu. Během kariéry nastřádal mimo jiné i devadesát startů v NHL.

„Slyšel jsem o Plzni jen skvělé věci, takže když jsem se rozhodoval o své nadcházející sezoně a Plzeň se ozvala, velice mě to zaujalo. Jsem opravdu šťastný, že jsme se domluvili,“ uvedl hráč, jenž se má připojit k mužstvu začátkem srpna.

Adama draftovalo do NHL v roce 2008 ze čtyřiačtyřicátého místa Buffalo. Kromě startů v nejlepší lize světa v barvách Sabres a Columbusu nastupoval v AHL, posledních sedm sezon působil v německé nejvyšší soutěži.

V uplynulém ročníku si během 54 utkání základní části připsal 36 bodů (17+19), ve vyřazovacích bojích pak přidal za sedm zápasů gól a dvě přihrávky. Nyní se zkušený hráč, který v roce 2011 obdržel ocenění nováčka roku v AHL, přesouvá na západ Čech.

„Luke hrál spoustu let v Německu a stabilně dělal téměř 40 bodů na sezonu. Počítáme s ním do první nebo druhé lajny. Má výbornou střelu, navíc je silný v předbrankovém prostoru i u mantinelu. Věříme, že bude velkou posilou,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vlasák.