Mertl má novou smlouvu v Plzni: Věřím, že jsme dobře posílili a bude to znát

Do HC Škoda Plzeň přišel Mertl v sezoně 2017/18 společně s Milanem Gulašem. Oba borci vytvořili nejlepší úderné duo v nejvyšší soutěži, ze kterého se motala hlava snad každému zadákovi soupeře. Jejich brilantní spolupráce byla ozdobou celé extraligy a po základní části vyhoupla plzeňskou Škodu na nejvyšší příčku. V individuálních statistikách vynesla Mertlovi korunu pro krále střelců. Kanadské bodování pro změnu ovládl Gulaš.

Po úspěšném ročníku zamířil Mertl do Kontinentální hokejové ligy, konkrétně čínského Kunlunu. Tam se mu ovšem nedařilo podle představ. Do dresu s okřídleným šípem se vrátil hned následující sezonu a se svým parťákem znovu vládli extraligovým statistikám. Nyní podepsal sedmatřicetiletý forvard novou smlouvu. V klubu si od něj slibují, že naváže na své úspěšné plzeňské roky a pomůže také s výchovou mladých hráčů v kabině.

I nadále budete působit v Plzni, co rozhodlo?

Jsem rád, že jsme se domluvili a budu následující dva roky v Plzni pokračovat. S rodinou se nám v Plzni moc líbí, jsme tady spokojeni. Je to náš druhý domov.

Byl ve hře i návrat do mateřského klubu?

S Budějovicemi jsme jednali, byla to jedna z variant. Nakonec to ale dopadlo pro Plzeň a jsem za to rád.

Už jste se těšil na led?

Já určitě ano, je to dobré (smích). Letos jsem v přípravě byl víc s týmem než dříve. Něco jsem odtrénoval i s Kubou Lvem. Začátkem prázdnin už jsem se připravoval doma a tam jsem také byl na ledě. Bohužel jen jednou.

Rýsuje se už složení útoků?

Na to je ještě brzy, jsme teprve na začátku. Čekají nás přípravné zápasy a v jejich průběhu se bude všechno postupně tvořit. Hlavní bude, aby nám to klapalo v sezoně.

Tým se obměnil, jak vidíte jeho šance?

Minulá sezona pro nás nedopadla dobře, ale to už je za námi. Určitě chceme, aby ta následující byla lepší a dostali jsme se dál. Kádr by měl být zkušenější. Věřím, že jsme dobře posílili a na naší hře to bude znát.