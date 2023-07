Na papíře to vůbec nevypadá špatně, chválí navrátilec Lev sestavu Plzně

Kdy se rozhodlo o vašem návratu?

V listopadu mě kontaktoval Martin Straka a ptal se, jestli mám zájem se vrátit, nebo o tom přemýšlím. K tomu byly i nabídky jiných klubů extraligy, ale nechtěl jsem už cestovat po republice. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a věděl jsem, že buď zůstanu v Hradci, nebo se vrátím domů. Pak jsme si plácli a jsem rád, že to tak dopadlo. Já nikdy neplánoval odejít natrvalo, chtěl jsem si tady ještě zahrát. A kdybych teď podepsal Hradci třeba na tři roky, tak nemohu zaručit, že pak ještě budu hrát dobře. V současné době mám snad klubu i fanouškům ještě co nabídnout. Nechtěl bych tady jen dohrávat kariéru.

Co říkáte na složení kádru?

Na papíře to vůbec nevypadá špatně. Máme relativně zkušený tým i kvalitní mladé hráče. Oba gólmani vypadají výborně, mají už reprezentační zkušenosti. Bude záležet na nás všech, abychom dokázali, že tam ta kvalita je. Vedení se snaží postupně vracet domácí hráče, kteří mají ke klubu vztah, takové to zdravé jádro.

Trénoval jste individuálně, vyhovuje vám to?

Už šestým rokem preferuji tuto přípravu. Mám kolem sebe tým lidí, kteří se o mě starají. Doktor Petr Zeman, fyzioterapeut Michal Rukavička a kondiční kouč Martin Fajfrlík. Oni mají na všem obrovskou zásluhu a dokážou mne skvěle připravit. Já se tomu snažím dávat maximum a doufám, že můžu být zase o něco lepší, než v loňské sezoně.

Jaká bude vaše role v týmu?

Když jsem tady tehdy působil, byli tady samozřejmě lepší hráči. Martin Straka, Tomáš Vlasák nebo Jarda Špaček patřili k top borcům extraligy. Postupem času už jsem tady nějakou pozici měl. Ta by teď mohla být ještě větší a výraznější. Chci Plzni pomoci k úspěchu. Nebudu nic zvlášť měnit, role v týmu bude zřejmě podobná, jako v Hradci. Výhodou je, že se vracím do známého prostředí, většinu kluků znám i mimo led. Občas s někým zajdeme na oběd, večeři nebo uděláme společné grilování.

Přichází jiný Kuba Lev?

Určitě se vrací starší (smích), snad lepší, silnější a zkušenější. Kluci mě znají, vědí, jaký jsem. Náročný na sebe i ostatní. Základ je si vyhovět na ledě, pak není potřeba ani tolik mluvit. Cíle jsou jasné, dosáhnout na lepší příčky, než v minulé sezoně. Věřím, že to bude dobrý rok.