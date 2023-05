Nešlo odmítnout. Jelínek za Plzeň hrát nebude, stane se skautem Los Angeles

„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Ještě minulý čtvrtek jsem si telefonoval s trenérem Kořínkem a řešili jsme, jak se budu na novou sezonu připravovat. Jenže pak přišla taková nabídka, která se prostě neodmítá,“ uvedl Jelínek na oficiálním webu Plzně.

Jelínek zvažoval konec kariéry již po skončení sezony, kdy vedení Liberce oznámilo, že už nebude mít o svého dlouholetého kapitána dál zájem. Nakonec jej ale oslavila Plzeň.

„Těšil jsem se na angažmá v Plzni a měl od něho i od sebe velká očekávání. I především kvůli indiánům je to pro mě o to těžší, protože mě mrzí, do jaké role jsem je dostal. Jenže takové nabídce se nedalo říct ne, je to pro mě obrovská čest,“ řekl Jelínek.

Jelínek v extralize sehrál 922 utkání a zaznamenal 366 bodů za 164 tref a 202 asistencí. Před titulem s Libercem získal se Slavií stříbro (2009) a dva bronzy (2010 a 2013) a s Bílými Tygry se stal ještě třikrát vicemistrem (2017, 2019 a 2021).

Plzeň teď bude hledat za zkušeného útočníka náhradu. „Petrovo rozhodnutí samozřejmě respektujeme a přejeme mu do jeho budoucí kariéry jen to nejlepší. Pro náš tým je to pochopitelně velmi citelný zásah, který nyní musíme řešit, což pro nás představuje velkou výzvu. Jsem ale zcela přesvědčený, že to zvládneme,“ uvedl generální manažer a spolumajitel klubu Martin Straka.