Obránce Dujsík mění extraligový dres, z Olomouce zamířil do Plzně

„Tomáš je útočný, zkušený obránce a je to pravák, který nám v defenzivě chyběl. Zapadá nám do koncepce. Je komplexním hokejistou, může hrát přesilovky i oslabení, v nichž nám hodně pomůže. Také umí zahrát do těla a je to poctivý hráč, což je pro nás velice podstatné,“ řekl klubovému webu generální manažer a jednatel Plzně Martin Straka.

Dujsík si v uplynulé sezoně ve 40 zápasech základní části připsal 15 bodů za šest branek a devět asistencí. V sedmi duelech play off vstřelil jednu branku. V extralize má na kontě 413 utkání a 78 bodů za 21 tref a 57 přihrávek.

„Měl jsem více nabídek, ale oslovilo mě jednání právě s Plzní. Kádr je v přestavbě a koncepce organizace se mi líbí. Dopředu jsme řešili mou pozici v týmu, proto jsem velice rád, že jsme se domluvili na tříleté smlouvě,“ prohlásil Dujsík.

Pro Plzeň je další posilu po slovenském brankáři Samuelu Hlavajovi ze Slovanu Bratislava, finském obránci Aleksim Laaksovi z Ässätu Pori, útočníkovi Ondřeji Matýsovi z Pardubic a zadákovi Danielu Malákovi s forvardem Filipem Jansou z prvoligového Prostějova.