Už jsem potřeboval změnu, říká asistent Petrovický o olomoucké trenérské štaci

Matouš Menšík

Po tréninku v posilovně znovu vybíhá na plochu olomouckého zimního stadionu. Led je ale rozpuštěný, a tak má místo bruslí na nohou sálovky a místo puku laškuje s kopačákem. Do sprch odchází jako poslední, zpocený a zadýchaný prohodí pár slov. Nejen o novém trenérovi povídá devatenáctiletý útočník hokejové Olomouce Matouš Menšík.

Loni jste nastoupil do 39 zápasů za Olomouc, do toho jste hrál první ligu v Jihlavě, odkud jste měl střídavý start, co teď?

Podepsal jsem smlouvu v Olomouci, mám ji na dva roky. Co teď? To je jasné. Chtěl bych se natrvalo probojovat do týmu, pomáhat mu a podávat dobré výkony.

Tradičně olomoucká kabina nebude mít moc změn. Přesto přišel například čtyřnásobný extraligový mistr Aron Chmielewski.

Parta je tady vždycky skvělá, loni to bylo fakt výborné. Věřím, že v pohodě zapadnou i noví kluci a bude to stejně tak super. Nám sice odešel nejproduktivnější hráč, Honza Káňa, ale myslím, že posily, co přišly, jsou skvělé, vyrovná se to.

I letos bude do předkola play off postupovat 12 týmů ze 14. Cíl je tedy asi jasný, že?

Určitě. Budeme zejména chtít navázat na loňské výkony. Dobře jsme začali, drželi jsme se nahoře. Ale že postupuje dvanáct týmů, je zajímavé. Týmy se na tom shodly, my to bereme, ale i loni nastala situace, že posledním třem týmům hrozila baráž a stejně tak mohli do předkola. Jak říkám, zajímavé.

Zajímavý je i systém baráže, kdy odpočatý extraligista naráží na prvoligový tým po play off.

Souhlasím. Z mého osobního pohledu by bylo lepší, kdyby se zavedlo, že poslední tým extraligy padá přímo a první tým první ligy postoupí. Pro prvoligový tým je baráž extrémně náročná, musí to zvládnout po třech kolech play off. Tým z extraligy, pokud si to neuhraje v celé sezoně, má v baráži jakousi jistotu.

O nominaci na probíhající mistrovství světa usilovali Stanislav Svozil a David Jiříček. Vaši parťáci z letošního stříbrného šampionátu dvacetiletých. Nedostali se.

Zápasy jsem sledoval a byl jsem s nimi v kontaktu. David byl platným členem reprezentace, podle mě by nominaci udělal. Velká škoda, že ho vyřadilo zranění. Už loni k tomu měl našláplo, teď se po roce na farmě zase ještě posunul. U Svozky je dobře, že dostal šanci. Škoda, že ho realizák nezkusil déle, ale on sám je rád, že tu šanci měl. Pro něj plus.

A bude plus i pro vás, že máte na lavičce dva bývalé útočníky? K Janu Tomajkovi teď přišel Róbert Petrovický.

Pro nás všechny to je jedině dobře. Pan Petrovický toho dokázal strašně moc, jako trenér má mnoho zkušeností, věřím, že z toho bude čerpat celý tým.