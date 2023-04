Asistenta Žabku střídá v Olomouci slovenská hokejová legenda Petrovický

„Jsme rádi, že po odchodu asistenta Žabky přichází do našeho klubu Róbert Petrovický, legenda slovenského hokeje, která má bohaté hráčské i trenérské zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že do týmu přinese spoustu získaných poznatků z působení v různých světových soutěžích,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Olomouce Erik Fürst, jemuž se dlouhodobě daří trefovat do trenérského štábu.

Po boku Tomajka působil pět sezon také Zdeněk Moták, jenž si před ročníkem vysloužil angažmá u mistrovského Třince. I Žabka odvedl na Hané dobrou práci především s beky, které přiměl k větší podpoře ofenzivy. Teď na jeho práci naváže Petrovický s působivým životopisem. Devětačtyřicetiletý bývalý útočník Hartfordu, Dallasu, St. Louis, Tampy Bay, New York Islanders je mistrem světa z roku 2002.

Je také zetěm bývalého kouče české i slovenské reprezentace Vladimíra Vůjtka staršího. Působil jako asistent ve slovenské extralize v Trenčíně a Slovanu Bratislava, v Lausanne a v letech 2017 až 2019 i u slovenské reprezentace. Další dva roky potom vedl jako hlavní kouč slovenskou reprezentační dvacítku.

V NHL odehrál 208 zápasů a připsal si 65 bodů za 27 branek a 38 asistencí, dva duely sehrál v play off. V roce 1992 získal titul v československé lize s mateřskou Duklou Trenčín. Hrál také ve švédských klubech MODO Hockey a Leksandu, ve Švýcarsku v Ambri-Piottě, Langnau, Curychu, v KHL v Dinamu Riga a v české extralize ve Vítkovicích, Kometě Brno a pražské Slavii.

Podle informací MF DNES v Olomouci už nepovede bývalého reprezentačního útočníka se zářezy z NHL Rostislava Olesze, jenž po konci smlouvy zvažuje v sedmatřiceti další kariéru.