Dujsík v Olomouci dozrál v komplexního beka. Posílí Plzeň?

„Přece jen jsem tady už dlouho, je mi třicet let, takže jsem cítil, že je čas na změnu, trošku kariéru okysličit. Nyní byl ten správný čas udělat krok jinam,“ svěřil se klubovému webu Mory. „Pořád mi nějak nedochází, že odcházím po tak dlouhé době. Je to zvláštní. Nicméně po sezóně jsme si to se spoluhráči pořádně užili.“

V Olomouci udělal bývalý bek Brna a Karlových Varů výrazný herní pokrok. K tomu mu hodně pomohl parťák z obrany Jiří Ondrušek, ale také nový asistent trenéra Boris Žabka, který vyžadoval od beků mnohem větší podporu ofenzivy. „Neřekl bych, že jsem změnil svou hru, ale systém, který přinesl Boris, byl pro nás obránce jiný, mohli jsme více tvořit hru,“ pochvaloval si zásadní změnu. „Roky předtím byly více svázanější taktikou. Tuto sezonu jsme mohli více hrát s pukem. Myslím, že i výsledky, díky kterým jsme hráli větší část ročníku nahoře, byly změnou systému. Beci více pomáhali útočníkům, to mělo velký vliv.“

A Dujsík se konečně mohl ukázat také na přesilovce. I proto v základní části posbíral solidních patnáct kanadských bodů za šest gólů a devět asistencí. „Na levé straně to pro mě byla novinka, ale bylo to asi dané tím, že chyběl Kuba Orsava. Musím říct, že mi to tam sedlo. Bavilo mě to, bylo to super,“ podotkl. „Dříve jsem tolik příležitostí na přesilovkách neměl. Ukázal jsem, že taky střílet umím. Teď jsem tu příležitost dostal a zřejmě mi to pomohlo i co se týče zájmu o mě,“ přemítá.

Ten logicky měla také Olomouc. Dujsíka však čeká pravděpodobně další štace na západě Čech. O tom, že posílí Plzeň, již informoval deník Sport. „Smlouvy se uzavírají po novém roce, to jednání už probíhalo déle i tady v Olomouci. Nabídek jsem měl více, zvažoval jsem je nakonec u čtyř týmů. O mém výběru rozhodl styl hokeje a koncepce, která se mi líbila. Určitě svou roli hrálo i to, jaké místo v týmu budu mít.“

S Olomouci znovu vybojoval čtvrtfinále, počtvrté za posledních pět sezon. „S Pardubicemi jsme odehráli tři vyrovnané zápasy, až na ten první to bylo dobré. Kdybychom urvali třetí zápas, mohli jsme to alespoň trošku více zdramatizovat. Ale s odstupem času bych řekl, že úspěch to byl.“

Ještě více než výsledků s podceňovaným mančaftem si považuje dobrých vztahu v olomoucké kabině. „V Olomouci jsem si našel několik doživotních kamarádů. Tohle v jiné kabině nebylo nikdy, tady je ta parta opravdu neskutečná,“ vypíchl. „Vzpomínky budou především na tým. Tady jsme to vždy ukázali v play off. Pokaždé jsme se semkli. Každý nás odepisoval, že se nedostaneme do vyřazovacích bojů a my jsme se tam vždycky dostali, nikdy jsme neudělali ostudu. Tohle byly ty nejhezčí okamžiky s Olomoucí.“