Brankář Lukáš končí v Olomouci, Jalonena zkusí zaujmout z Finska

Bude to dobrodružství pro celou Lukášovu rodinu - jeho paní i tříletou dceru a ročního synka. „Určitě to bude psychicky i fyzicky náročné. S rodinou půjdeme do zahraničí, některé věci budou těžší. Ale přece jen je to hokej, a to nás baví.“

Finsko nebyla po dobrém ročníku jediná varianta, spekulovalo se také o zájmu Liberce. „Nějaké nabídky jsem měl, něco jsem odmítl. Doufám, že mě to v některých ohledech nejen ze sportovního hlediska posune,“ přeje si.

V listopadu byl reportéry MF DNES a iDNES.cz zvolený nejlepším hráčem extraligy, to měl procentuální úspěšnost zákroků nad 94 procent, využil důvěry trenérů při zranění dlouholeté jedničky Branislava Konráda a Olomouc byla senzačně třetí.

„Letos se mi chytalo lépe než v předchozích sezonách. Když jdete do zápasu a víte, že pokud uděláte chybu, další zápas už hrát nebudete, je to prostě ve vás a nechytá se vám úplně pohodlně. Když tam ta důvěra je, každý se cítí lépe a podává lepší výkony,“ těšilo jej.

Po Vánocích však skromný klub smetla obří marodka až na osmé místo po základní části a také Lukášova výkonnost či čísla šla dolů. Nastoupil do 29 zápasů a odchytal je s průměrem 2,59 obdržené branky na utkání a úspěšností zákroků 91,41 procenta, pětkrát udržel nulu. V play off nastoupil čtyřikrát, měl průměr 3,26 a úspěšnost jen 88,80.

V předkole s Karlovy Vary ještě Olomouc uspěla, ve čtvrtfinále s bohatýrskými Pardubicemi už neuhrála ani zápas, byť se zdály vyrovnané. „Člověka to pořád mrzí, nějaký zápas jsme mohli vyhrát. Celou sezonu jsme podávali kvalitní výkony a nemáme se za co stydět. Odvedli jsme spoustu práce,“ přemítal.

V Olomouci tvořil posledních pět sezon brankářskou dvojici se zkušeným slovenským bronzovým olympionikem Konrádem. I když spolu dobře vychází, muselo jej místy štvát, že většinu času mu kryl záda.

I to mohl být jeden z důvodů odchodu. „Nechtěl bych být konkrétní. Je tam více faktorů, které mě vedou dále,“ podotkl. „S Braněm jsem dobrý kamarád. Já jsem se učil od něj a on ode mě.“

Rodnou Olomouc neopouští v kariéře poprvé; v roce 2013 si vyzkoušel angažmá v KHL ze český klub Lev Praha. „Znám to tady odmala. Myslím si, že jsem zde udělal kus práce. Nechtěl bych si ale zavřít dveře, jsem Olomoučák a vždycky budu Moře fandit,“ ujistil bývalý gólman Sparty, Mladé Boleslavi nebo Banské Bystrice.

Mimochodem, tehdy v Lvu Lukáše vedl Fin Kari Jalonen, současný kouč české reprezentace, který jej v únoru nominoval na Švédské hry.

„Pracuje pečlivě, zarputile a smysluplně. Nevím, jestli si mě pamatuje, tehdy jsem byl pěkné trdlo bez vousů,“ líčil Lukáš v rozhovoru pro MF DNES. „Kdybych tehdy ve Lvu nebyl, nevím, zda bych dnes ještě hrál. Sice jsem tam toho moc nenachytal, ale člověk zjistí, jak to funguje. Tehdy jsem to bral tak, že je to šance a stejně tak to beru i teď. Předtím jsem byl mladý kluk, který neví, do čeho jde. Teď už je to trochu jiná fáze.“

Znovu by ho však mohla zavést až k Jalonenovi.