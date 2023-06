Přístup Kladna? Nebudu lhát, byl jsem trošku zaskočený, říká Indrák

„Nebudu lhát, zaskočený jsem trochu byl. Najednou jsem po baráži musel řešit, co dál. Do té doby mě to vůbec nenapadlo,“ ohlíží se sedmadvacetiletý Indrák.

Rodák z Písku ale nouzi o práci dlouho neměl. Ozvala se Plzeň, za kterou v sezoně 2013/14 debutoval v extralize. A po třech letech znovu oblékne dres Škody.

Zklamal vás přístup Kladna?

Takhle to ve sportu prostě chodí. Nebyl moc čas přemýšlet, řešili jsem s agentem rychle další možnosti. A když se naskytla příležitost vrátit se do Plzně, nebylo co řešit.

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky...

Vidíte, já to zkouším. Byl jsem pryč tři roky, ale vlastně neustále jsme s Plzní byli v nějakém kontaktu, věděli o sobě. I proto jsme se teď domluvili rychle.

Jaká zkušenost pro vás byla baráž s Kladnem?

Je to úplně jiný druh stresu, psychicky hodně náročné. Jsem rád, že se nám na Kladně dvakrát za sebou soutěž povedlo zachránit. Fanoušci si ji tam zaslouží. A mě těší, že nejsem podepsaný pod sestupem.

Miroslav Indrák (vpravo) slaví vítězný gól Rytířů v zápase proti zlínským Beranům.

Teď jsou na vás natěšení fanoušci v Plzni, alespoň podle ohlasů na sociálních sítích.

Moc jim děkuji za přivítání. Věřím, že jich bude chodit co nejvíc, budou nás podporovat a my že jim budeme dělat radost.

Když jste přišel do kabiny, viděl jste samé známé tváře?

Právě že známých kluků už v ní po těch třech letech moc nezbylo. Osobně se znám se Šlajsíkem (Janem Schleissem), Kubou Lvem, Honza Skok pochází z Písku jako já. Ale jinak jsem kluky zase tolik neznal.

Jan Snopek, kondiční trenér a šéf suché přípravy Škody, si vás ale určitě pamatoval dobře, že?

To jo. (úsměv) Od prvního dne je příprava náročná, je znát jeho rukopis. Ale já věděl, do čeho jdu, nebyl jsem překvapený. Už dva týdny před začátkem přípravy jsem byl v zápřahu, abych z toho drilu nevypadnul. A bylo to ku prospěchu.

Zažil jste i soustředění na Šumavě, pověstné tahání pneumatik do svahu sjezdovky. Jste rád, že Plzeň už do hor nejezdí?

Bavili jsme se o tom v kabině. A Honza Schleiss mi hned říkal, že když se loni na soustředění zůstalo v Plzni, bylo to nakonec ještě náročnější než v Železné Rudě. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Jaké vlastně byly ty tři sezony mimo Plzeň?

Nejvydařenější byla moje uplynulá sezona na Kladně. Když jsem z Plzně odešel, ve Vítkovicích i potom v Českých Budějovicích jsem se na delší dobu zranil. Tam je to těžké hodnotit. Pro mě jsou důležité poslední dvě sezony. Ze Vsetína z první ligy si mě vzalo Kladno a uplynulý ročník jsem odehrál kompletní. To je něco, z čeho můžu vycházet.

Miroslav Indrák (uprostřed) se bude po třech letech znovu radovat z gólů v plzeňském dresu.

Máte teď velká očekávání?

Věřím, že se zase posunu. Hokejově i lidsky. A všichni si přejeme, aby další sezona byla pro Plzeň lepší než ty předchozí. Abychom táhli za jeden provaz, šli za stejným cílem a vyhýbala se nám zranění.

Hrálo se vám proti Plzni dobře?

Bylo to vždycky těžké, náročné. Plzeň má aktivní styl hokeje, založený na dobrém bruslení a gólmanovi. Jsem rád, že jsem zpátky, protože prosadit se proti Plzni pro mě osobně bylo těžké. A to jsem se vždy snažil hrát naplno. (smích)

Jaký tým má Škoda nyní?

Kádr se doplnil o zkušené hráče, zůstali ti, kteří byli lídry. Věřím, že se k nim připojím i já, budeme předvádět atraktivní hokej a potáhneme za jeden provaz. Ambice budou vyšší než v Kladně. Na druhé straně je to pro mě jako pro Plzeňáka obrovská zodpovědnost.

Když jste zde v extralize začínal, bylo vám osmnáct. A najednou je to skoro deset let...

A já se za tu dobu také změnil. Mám rodinu, pět měsíců jsem táta. A čeká mě svatba.