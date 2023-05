Další návrat domů, plzeňskou Škodu posílil útočník Petr Straka

Po dvou letech na severu Čech se forvard, který má na kontě i tři starty v NHL za Philadelphii, vrací do mateřské Plzně, s níž před čtyřmi roky vyválčil extraligový bronz.

„Jsem doma a jsem moc rád, že jsem tuhle šanci dostal,“ hlásil třicetiletý Straka. „Strašně se těším. Zápal v sobě pořád mám a tím, že loňská sezona nebyla úplně nejvyvedenější, bude o to větší. Hlavně si přeji zůstat zdravý a ukázat to.“

V sedmnácti se mládežnický reprezentant vydal za oceán, do Plzně se vrátil až v létě 2017, po osmi letech.

„Na první zápas za Škodu nezapomenu. Trenéři mě dali k dalšímu hráči, který před sezonou přišel, jmenoval se Milan Gulaš. Shodou okolností jsme hráli proti Litvínovu, vyhráli 5:1 a já dal dva góly. Tak doufám, že teď to pokladník nebude brát jako nový start, ten předchozí se dá těžko trumfnout,“ žertoval hráč, který si českou nejvyšší soutěž krátce zkusil i v Jihlavě.

V Plzni si vysloužil respekt jako člen lajny „rafanů“ s centrem Kodýtkem a křídelníkem Eberlem. Ani jednoho však už v kabině nepotká. „Většinu kluků znám. Ale je pravda, že z toho týmu před dvěma lety už jich tu moc nezbylo, kádr se docela obměnil,“ všiml si Straka.

Petr Straka v šanci před brankou Třince.

Dvouleté litvínovské angažmá vnímá rozporuplně. „Sezony nebyly ideální. Měli jsme pokaždé slušný tým, výsledky tomu však bohužel neodpovídaly. Příčin byla spousta a určitě to nebylo o trenérech, přestože se tam za tu dobu vyměnili tři. Je to za mnou, asi se dá říci, že se vracím někam, kde mi to fungovalo a kde jsem strašně rád. Týmu odevzdám vše,“ slíbil Straka, který se hodně těší i na plzeňské publikum.

„Hrát tady v jiném dresu bylo hodně zvláštní. Člověk chce vyhrát, to je jasné, na druhou stranu nikdy nezapomenu, jak lidi vyvolávali moje jméno, i když jsem byl soupeř. Toho si nesmírně vážím,“ vzkázal.