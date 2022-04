Probuzený Chlapík. Ve čtvrtfinále se neprosadil, úvodní semifinále rozhodl

Takovou, že Romana Horáka a Erika Thorella klidně postavila až do třetího útoku. Borce, kteří v základní části nasbírali 52 a 47 bodů.

Takový luxus může konkurence trpce závidět. „Je to dobře rozdělené, zároveň je výhoda, že až půjde do tuhého, můžeme to naložit do dvou lajn. Sedí to,“ liboval si střelec rozhodujícího gólu Filip Chlapík po vítězství 2:1.

Zrovna on byl před startem předmětem debat. Vítěz bodování po základní části zatím nedal v play off gól.

Ale to statistiky pro jednou zkreslovaly. Chlapík i přes horečku nasbíral v pěti zápasech šest asistencí, vyhrával souboje, chodil na buly...

A když mu trenéři dali před druhou třetinou proti Motoru více volnosti na křídle, hned si to užil: popletl nohy Martinu Bučkovi, až budějovický bek spadl k zemi, a z mezikruží nikým neotravován pálil přesně k tyči.

„Já se nestresoval, otázky mě jenom nabudily,“ prohodil vesele Chlapík. Motor může litovat, že se extraligový gólový přízrak probudil hned v úvodu série.

Pražané jsou jasnými favority na postup do finále (kurzy okolo 1,15), můžete na ně vsadit, ale úspěšný tiket vám moc nevydělá.

Ovšem pozor, Motor neplatí za otloukánka, jehož by vám mělo být proti bohatšímu klubu líto. Mezi nejlepší čtyři se dostal tvrdou prací. Soupeřům leze na nervy, v bráně si respekt vydobývá Dominik Hrachovina, táhne ho kvarteto veteránů Pech, Gulaš, Vondrka a Novotný, a byť to v play off zatím nepotvrzuje, v přesilovkách skrývá sílu.

V neděli sehrál se Spartou důstojnou bitvu před patnácti tisíci diváky (odhadem pětina mohla patřit Budějovicím).

„Výborný zápas, takový si v play off představuju,“ hodnotil Lukáš Pech. Ještě před pár měsíci sparťan, kdežto v neděli proti ní otevíral skóre. Odveta se hraje v pondělí od 19 hodin v Praze. „My se ještě zlepšíme,“ varoval soupeře Chlapík.