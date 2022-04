Sparta opět v roli favorita. Tomášek se drží při zemi, kouč se znovu vrací

„Bude to obrovsky těžké,“ doplňuje ale trenér Sparty Josef Jandač.

„Budějovické mužstvo je oproti loňsku doplněné velice kvalitními a zkušenými hráči. Druhou půlku soutěže odehráli velice dobře. Ať už z hlediska organizace hry, úsilí a v boji o čtyřku pro mě byli největší favorit, což se nakonec potvrdilo. Teď prošli přes Pardubice a hrají v euforii, uspěli proti favoritovi. Mají dobré osobnosti, výborného gólmana a skvělé trenéry. Jsme si plně vědomi jejich síly.“

Play off 2022 servis iDNES.cz

Podle tabulky základní části se jedná o střetnutí třetího týmu se čtvrtým. Hůře postavený celek, tedy Motor, se chlubí lepší vzájemnou bilancí, když tři ze čtyř utkání v ročníku vyhrál.

„K zápasům v základní části bych se nevracel,“ reaguje Jandač. „V sezoně jsme hráli v různém rozpoložení, měli jsme výsledkovou krizi a zraněné hráče,“ vysvětluje.

„Výsledky ze základní části teď nerozhodují,“ přitakává útočník David Tomášek, který proti Jihočechům v sezoně nastoupil do jediného klání, když se po štaci v Chabarovsku a roli náhradníka na hrách v Pekingu vrátil do rodného města.

„V Pekingu to bylo trochu na hlavu, ale řekli jsme si, že to otočíme v něco dobrého. Připravovali jsme se, že by se něco mohlo stát, ale šance, že bychom si na olympiádě zahráli, byla tak deset procent. S kondičním trenérem Dominikem Kodrasem jsme využili volno k přípravě na play off. Po návratu jsem měl chuť do zápasu, samozřejmě to chvilku trvalo, ale dostal jsem se do pohody a jsem rád, že jsem pomohl týmu,“ těší Tomáška.

Šestadvacetiletý útočník je druhým nejproduktivnějším hráčem play off. K vyřazení Liberce přispěl devíti body (4+5).

David Tomášek (vpravo) se prosadil i ve druhém utkání série s Libercem.

„Bodově je to asi nejlepší hokej, co jsem hrál, takhle se mi nikdy v play off nedařilo. Ale herně je vždycky na čem pracovat. Snažím se držet při zemi, čtvrtfinále je pryč, teď začíná nová série,“ komentuje pokorně.

Sparťané dostali šest dní na přípravu. Ze začátku se ale snažili zejména sebrat z předlouhé noční partie proti Liberci.

„Za pauzu jsme rádi. Zvlášť po tom pondělním maratonu, oproti Motoru máme pár odehraných třetin navíc. Zbavili jsme se několika šrámů, trochu jsme na chvíli dostali hokej z hlavy. Dva dny jsme si odfrkli, to je také důležité,“ líčil Tomášek.

„Soupeř hraje jiným stylem. Snažíme se kluky připravit co nejlépe. Není prostor jít úplně do těch nejmenších podrobností, ale věnujeme se všemu, co k přípravě patří. Hlavně jde o začátek série, pak už se budou mužstva víc a víc poznávat,“ poznamenal ještě Jandač.

Jak na zkušený tým: Řepík s Chlapíkem bez gólu? Jandač vzpomněl Crosbyho

Jihočeské mužstvo stojí z velké části na veteránech, kterými jsou kupříkladu Milan Gulaš, Michal Vondrka, Jiří Novotný či dlouholetý sparťan Lukáš Pech. I na ně se Pražané připravují, zvláštní osobní obranu však neplánují.

„Víme o nich, ale nějaký speciální pozor si na ně dávat nebudeme. Jsou to zkušení hráči, vědí, co mají v play off dělat. Pokusíme se využít jejich negativních stránek, abychom uspěli,“ podotýkal Tomášek.

Jandač zase nepředpokládá, že by se věkový průměr soupeře měl nějak projevit v průběhu série. „Jednak jim to stále jezdí a jednak neměli žádné předkolo, takže jsou odpočatí,“ podotýká.

Naopak v jeho výběru se zatím bodově nedaří Michalu Řepíkovi, který se proti Liberci dostával do šancí, ale připsal si všehovšudy jednu asistenci. O pět nahrávek víc nashromáždil nejlepší hráč základní části Filip Chlapík, jenž rovněž čeká na vstřelenou branku.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha. Zleva brankář Petr Kváča z Liberce a Michal Řepík ze Sparty

„Důležité je, aby kluci hráli pro mužstvo. Gól může dát kdokoliv,“ reaguje Jandač. „Někdy to chodí tak, že čtvrtá pětka může rozhodnout. My hráčům věříme, počítá se výsledek, ne kdo gól dá. Jestli vyhrajeme 1:0, 7:0, nebo v prodloužení, to je úplně jedno, počítá se jen vítězství. Všichni musí pracovat pro mužstvo. Hlavní je, aby se tím kluci nesoužili. Jejich momenty určitě přijdou a rozhodnou,“ zůstává v klidu.

Sparta - České Budějovice v neděli od 14.30 hodin ONLINE

Když navíc hovořil o obou klíčových postavách Pražanů, připomněl si dvanáct let starou zkušenost z olympiády ve Vancouveru, kde působil jako asistent trenéra Vladimíra Růžičky.

„Zůstal jsem tam až na finále mezi Kanadou a USA. Pod velkou kritikou byl Sidney Crosby, protože nedával góly a byl bez bodů. Nakládali mu, ale když jsem viděl, jak bojoval, vyhodil puk z obranného pásma, chodil na oslabení, zablokoval střelu, dohrával souboje, hrál prostě pro mužstvo... Nakonec rozhodl gólem ve finálovém prodloužení a byl odměněn za celý turnaj,“ vyprávěl Jandač.

Vladimír Růžička a Josef Jandač během ZOH 2010 ve Vancouveru

V herní krizi není ani jeden ze zmíněných borců. Jandač navíc vyzdvihl Chlapíka, který „nekonečný“ zápas proti Liberci odehrál s horečkou: „Nikdo to moc neví, ale já za to smekám. Byť nedal gól.“

„Chlápovi by gól možná pomohl, ale popere se s tím. Počká si na to, určitě to zlomí. Cítím, že si všichni pomáháme navzájem, stojíme za sebou,“ přidal Tomášek, který už vyhlíží nedělní start semifinále. „Chceme nastavit tempo a využít domácí prostředí.“

Zvláštní Jandačova postupka

Kouč Jandač se asi jako doma bude cítit na obou stadionech. Motor vedl mezi lety 2004 až 2008. Třiapadesátiletý trenér zažívá vůbec podivnou vyřazovací část. Před svým příchodem do Budějovic totiž trénoval Liberec, na nějž narazil o krok dříve v rámci čtvrtfinále.

„Ve čtvrtek mi poprvé došlo že to vychází přesně ve čtvrtfinále a v semifinále, tak jsem se nad tím krátce pozastavil,“ usmíval se Jandač. „Ale je to hrozně dlouhá doba, život jde dál a člověk se nemůže moc vracet. Vzpomínky jsou samozřejmě výborné, prožil jsem v Budějovicích krásné čtyři roky a mám je v srdci, stejně jako Liberec.“

Své staré působiště chválil: „Jsem moc rád, že se tam extraliga vrátila, pro jižní Čechy je to moc důležité. Je to hokejové město, navíc nádherné, stejně jako zimák. Fanoušci jsou výborní. Přeju jim samozřejmě i tuto sezonu, ale teď bych si přál, aby to pro ně byla konečná,“ doplnil v současné pozici pragmaticky.

Dá se očekávat, že jeho svěřenci zažádají o vypsání příhozu do klubové kasy, pokud přes trenérův bývalý tým přejdou do finále.

„Oni občas takto dloubou a buzerujou, letos už jsem jim dal peněz dost, ale něco asi přidám, nejsem škrt,“ uzavírá dobře naladěný Jandač.