Pech po úvodní porážce: Vyrovnaný hokej, ale na Spartu jsme byli krátcí

„Jeli jsme trestné střílení a nedali ho, vypracovali si přečíslení a měli ještě několik dalších šancí, ale bohužel to nestačilo,“ popisoval Pech zklamaně.

Co musíte zlepšit, aby to v pondělí vyšlo?

Právě to zakončení... Ukážeme si video, kde jsou chyby. Musíme se poučit a trefit se v přesilovce. Sparta byla o gól šťastnější, nebo lepší.

Celkově vám hra v početní výhodě moc nevycházela. Byl třeba problém na vhazováních? Sparta se často krátce po nich osvobodila...

Ze začátku nám buly šla. Jenže jsme vyhráli, vystřelili a oni hned vyhodili. Rychle jsme založili útok, vypálili a oni zase poslali puk ven. Spíš jsme si to měli postavit a zakombinovat. Akorát snad ve druhé třetině jsme je při jedné přesilovce mleli, stříleli jsme, trefili tyčku. Ostatní byly špatné.

Vy jste dal gól, ale zároveň jste byl na ledě i u obou inkasovaných. Jak je tohle náročné psychicky?

Je to nepříjemné. Mě to vždycky mrzí, když jsem u obdrženého gólu. U první branky jsem udělal chybu, viděl jsem, že má hokejku mezi rukama, tak jsem ji pustil, ale rozhodčí už měl zvedlou ruku. Byla to moje chyba. U druhého jsme si blbě nahráli, pak se to tam odrazilo, bek nám spadl a oni chyby potrestali - dnes jsme na ně byli krátcí.

Neměl jste u té první situace skórujícího Sobotku ještě dohrát i bez hole?

Ne. Hlavně jsem neměl hokejku pouštět. Chtěl jsem vypíchnout puk. Jakmile rozhodčí zvedal ruku, tak jsem nevěděl, jestli by odpískal trestné střílení. Mám teorii, že když už hráče takto faulujete, necháte ho hrát, aby byl nervózní, než aby jel na trestné střílení v klidu a zakončení si promyslel. Ale únik zkušeně proměnil, moje chyba.

Kdybyste měl porovnat ofenzivní sílu Pardubic ve čtvrtfinále a nyní Sparty v semifinále, jsou Pražané ještě o něco lepší?

Nezdálo se mi, ale jsou dobří na puku, drží se a mají na něm sílu. Sobotka s Horákem jsou ohromně silní na kotouči a je to znát, když vás zavřou a drží ve třetině. Puk umí držet lépe než Pardubičtí.

Soupeř v pátém zápase s Libercem měnil brankáře a rozhodl se nasadit od začátku Hudáčka. Připravovali jste se nějak na to, kdo bude chytat?

Ukazovali jsme si videa na oba brankáře. Je ale jedno, kdo nastoupí, hlavně potřebujete dávat góly. Speciálně jsme to neřešili a připravovali se zejména na svoji hru. Samozřejmě jsme koukali, jak Sparta hraje, a oni určitě zase sledovali nás. Všichni máme celé složky videí a víme, co hrajeme. Pak už je to jen o chybách a detailech.

S Motorem jste v základní části Spartu třikrát porazili, závěrečný duel jste ale prohráli, aniž byste skórovali. Z posledních čtyř gólů jste navíc dával tři vy a jeden Jan Piskáček. Oba jste přitom hráli dlouhou dobu tady... Kudy vede cesta, aby se prosadili i ostatní?

Zápasy v základní části se mažou. Sparta měla skoro celou sezonu někoho zraněného, neustále jim sestava rotovala. Ještě nakoupili hráče a bylo vidět, že mají kvalitu. Nicméně se s nimi dá hrát, byl to vyrovnaný hokej. A ty poslední čtyři góly nic neznamenají. Já zakončuju, když to jde a Piskáček tady dal ránu přes celé hřiště. Musíme proměňovat šance.

Je pro vás těžké nastoupit rok po konci ve Spartě v takto náročné sérii?

Mám plno jiných starostí a ještě se zabývat tímhle... Neřeším to, jdu zápas od zápasu.

Vypsal jste v kabině nějakou prémii?

Jo, za celou sérii.

A cítíte se tu stále jako doma?

Už asi pořád se tu budu cítit jako doma, když jsem tu odehrál osm let. Nezapomenu. Bohužel titul jsme nezískali, ale roky, které jsem zde strávil, byly super.

Přišlo se na vás podívat 15 tisíc diváků. Je to odměna za ty předcházející dva roky utrpení?

Fanoušky jsem si tu poslední dva roky moc neužil a atmosféra byla nijaká. Dneska jsem přijel na led, rozhlédl se po hledišti a to byl balzám na duši. Když vidíte lidi, jak se přijdou podívat na vás nebo na tým a podporují ho... To je prostě nádhera! Kulisa byla skvělá z obou stran.

Mimochodem souboj Sparty s Budějovicemi je i soubojem dvou nejproduktivnějších hráčů extraligy, vnímáte to?

Vůbec, tohle je jiná soutěž. Nepoměřuju se s Filipem (Chlapíkem), protože se chci poměřovat jako tým se Spartou. Individuální statistiky jdou stranou, teď se hraje o nejcennější pohár, který se v republice dá získat.