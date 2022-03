Brankář Kovář se vrací do Čech. Do Budějovic nezamíří, mluví se o Spartě

„Trenéři, se kterými se připravuji, si myslí, že bych mohl být ještě silnější,“ vyprávěl Kovář na začátku prosince v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tehdy se poctivě chystal na návrat mezi tři tyče. Chtěl ukázat, že ve svém oboru stále patří k evropské špičce. Přiznal, že zájem o jeho služby projevilo hned pět českých týmů.

„Teď je to na agentovi a na tom, abych byl co nejlépe připravený. Uvidíme, co mi bude dávat největší smysl.“

Nakonec zamířil do Curychu. A ve Švýcarsku zatím exceluje. V základní části nastoupil do čtrnácti duelů, v nichž vyšponoval úspěšnost zákroků nad třiadevadesát procent (93,2 %).

Stejnými čísly disponuje i v aktuálně probíhající vyřazovací části. Lions hrají s Bielem nerozhodně 2:2 na zápasy, páté pokračování čtvrtfinálové série je na programu dnes večer.

„Po play off se rozloučím. Tohle je moje poslední šance na zisk trofeje,“ uvedl pro Tages-Anzeiger.

Zástupci ZSC mu předložili novou roční smlouvu, ale třiatřicetiletý gólman nabídku nepřijal. V zahraničí strávil uplynulých devět let, teď preferuje návrat do České republiky. Podstatnou roli hrají i rodinné důvody.

Na textovou zprávu a dotaz ohledně své budoucnosti zkušený brankář nereagoval, redakce se pokoušela spojit i s jeho agentem Vladimírem Vůjtkem mladším.

Podle informací iDNES.cz není ve hře Kovářova spolupráce s Českými Budějovicemi, kde rodák z nedalekého Písku strávil dvě sezony v juniorské kategorii.

Jihočeši i pro příští ročník počítají se současnou dvojicí ve složení Dominik Hrachovina a Jan Strmeň, která jim vychytala účast v semifinále play off.

Vážně se naopak spekuluje o příchodu bývalého reprezentanta do Sparty, která aktuálně spoléhá na Matěje Machovského s Júliem Hudáčkem.

Oba jsou ale po sezoně bez smlouvy, navíc je pojí zájem o další zahraniční angažmá.

O spojení Kováře a Pražanů se už v minulosti několikrát mluvilo. Klapne to tentokrát?