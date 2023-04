Tříbodový Plekanec: Neřekl bych, že rozdíl je obrovský... Rozhodla první třetina

„Dokud nemáme čtvrté vítězství, nic rozhodnuté není,“ varuje ale Plekanec před předčasným optimismem. Série pokračuje ve Zlíně v pátek opět v 17.30.

Vyhráli jste suverénně 7:1. Kde hledal důvody jednoznačného triumfu?

Dobře jsme se připravili na začátek, který se nám povedl. Čekali jsme od nich velký nástup, ale výborně jsme zareagovali. Zvolili jsme dobrou taktiku, která nám vycházela. První třetina byla klíčem k úspěchu.

Ovládli jste ji 4:0 a soupeři jste nic nedovolili. Jak složité bylo udržet koncentraci až do závěrečné sirény?

Věřím, že máme natolik zkušené a rozumné kluky, že chápou, a bavíme se o tom od začátku, že je to série na čtyři vítězné zápasy. Nejenom na tři. Takže jsme se soustředili i během přestávek, že zápas pokračuje dál, že se hraje o další. Celkem jsme to splnili a věřím, že takhle začneme i zítra.

Nebyl pro vás zápas jednodušší, než jste čekali?

Neřekl bych. Čekali jsme, že budou chtít otevřít hru, všude to tak říkali. Udělali to, ale my se připravili a dobře zareagovali.

Zápas jste zakončil s bilancí dvou gólů a jedné nahrávky. Znamená to pro vás ještě něco?

Já to tak neberu. Čekají se od nás body, ale člověk musí být trpělivý. Soupeř má nějakou taktiku, je těžké se přes to prosadit. Bylo důležité, že naše druhá, třetí i čtvrtá lajna dávaly góly. Hrají výborně. Teď se povedlo dát góly nám, za to jsme samozřejmě rádi.

Zlínský brankář Daniel Huf zasahuje proti kladenskému obránci Ondřeji Slováčkovi.

Skóre jste otevřel v oslabení střelou do horního růžku. Kdy jste se rozhodl pro takové zakončení?

Ve druhém zápase jsem zkoušel nějaké kličky a nějak mi to odskakovalo, tak jsem si říkal, že zkusím vystřelit. Jsem rád, že to dopadlo dobře.

Už v úvodu druhé třetiny odstoupil Jaromír Jágr. Proč?

Netuším. Už tady není, neviděl jsem ho. Asi už je na hotelu.

V celé sérii vás trápí zlínský gólman Daniel Huf. Jak je pro vás důležité, že jste jeho kouzlo zlomili a donutili ho střídat?

Na každého gólmana platí stejné věci. Chodit do brány a hodně střílet. Ve všech zápasech jsme to dělali. Má formu, ale já jsem rád, že většinou plníme, co si řekneme v kabině.

Hokejisté Kladna v čele s útočníkem Tomášem Plekancem oslavují gól před zklamaným brankářem Zlína Danielem Hufem.

Vedete 3:0 na zápasy. Jak nepodlehnout dojmu, že už je rozhodnuto?

Pořád se bavíme v kabině, že je to série na čtyři vítězné zápasy, Dokud nemáme čtvrtý, nic rozhodnuté není. Je to klišé, ale je to tak. Viděli jsme to v sérii Vítkovic s Hradcem. Musíme se na pátek dobře připravit a věřím, že podáme dobrý výkon.

Rozdíl mezi oběma týmy je obrovský. Může vás Zlín ještě něčím překvapit?

Neřekl bych, že rozdíl je obrovský. První dva zápasy byly vyrovnané, Zlín hraje dobře. Nám to tam teď napadalo.

Zlínský útočník Pavel Kubiš zůstal sám před brankou kladenského gólmana Adama Brízgaly.

Jak může vypadat čtvrtý duel?

Oni nemají co ztratit. Je to 3:0. Začátek zápasu bude stejně důležitý jako dnes. Uvidíme, jestli se nám povede dát tolik gólů.

Nocujete ve Zlíně. Vzpomenete si, kdy naposled jste tady spal?

To už si nepamatuju. Je to hodně dlouho (úsměv).

Ale usínat se vám bude dobře, že?

Za výhru jsme samozřejmě rádi. Ale my i trenéři už budeme přemýšlet nad dalším zápasem.