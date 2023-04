Proti Kladnu musíme odhodit respekt, velí zlínský trenér Říha

„Pokud jde o dobrovolný trénink, není na to předpis. Musíte to dělat s citem. Někdy dáte trénink, i když jsou hráči unaveni, někdy ne. Teď jsme to vyhodnotili tak, že dostali volno,“ vysvětlil Říha. „Důležitá je psychická pohoda. Pro kluky je to náročné. Na Kladno jsme jeli o den dřív, předtím tady byli zavření i během reprezentačních přestávek. Potřebují si od tohoto prostředí odpočinout a vyvětrat hlavu.“

Co vám ukázala první dvě barážová utkání v Kladně, která jste ztratili poměrem 0:1 a 1:3?

První zápas jsme se nějakým způsobem adaptovali na jiné tempo soupeře. Na první pohled bylo vidět, že je vyšší, že kvalita hry na kotouči je vyšší. K tomu připočtěte specifické kluziště, jehož rozměry jsou minimální. Faktorů, se kterými jsme se museli poprat, bylo docela dost a samozřejmě to bylo vidět. Pokud bychom měli s takovými soupeři možnost hrát pět šest zápasů, rozdíl by nebyl tak markantní. Druhý zápas byl od druhé třetiny lepší, přece jenom jsme se vyrovnali v soubojích i rychlosti hry. Tam potřebujeme, nechci říkat štěstí, ale aby vám to padlo v době, kdy začínáte mít nějaký optický tlak. My jsme nedali čtyři velké šance, pak jsme byli dvakrát vyloučení a náš tlak se otupil.

Co tedy naordinujete pro domácí zápasy, které se hrají ve čtvrtek a pátek?

Už v pondělí jsme se snažili být aktivní, i když v první třetině tam byl zase respekt. Ten musíme zahodit. Chápu, že je tady spousta mladých a nezkušených kluků a proti nim stojí hráči, kteří toho za sebou mají poměrně dost, ale musíme odhodit respekt a musíme si za tím víc jít. Přestože už máme v nohách sedmnáct zápasů, pořád jsem přesvědčený, že umíme hrát líp a umíme víc. Ale musíme být drzejší a chytřejší. Jsou tam fáze, kdy naše hra na kotouči není dobrá. Dostáváme se nevynucenými ztrátami na obranné polovině pod zbytečný tlak. To by se nestávalo, pokud bychom situaci zahráli efektivně. V řadě případů je zdánlivě jednoduchá, ale my ji zahrajeme špatně a oni jdou hned za vteřinu na kotouč místo toho, abychom šli do útoku my. Pak se třeba minutu bráníme. Oni kvalitu mají, stojí to síly.

Všechny góly, které jste v Kladně inkasovali, vyplynuly z toho, že jste nedokázali vyhodit puk z pásma, že?

Je to tak. De facto jsme jim na všechny góly přihráli, což zní hrozně blbě. Faktorů je hodně. Ano, hrají aktivně, jsou zvyklí na malé kluziště, měli víc energie, ale my musíme mít sebevědomí. Musíme si to změnit v hlavách, aby to na ledě bylo vidět.

Není mančaft trošku emočně vyčerpaný po vyhecovaném finále Chance ligy se Vsetínem, který pro řadu fanoušků představoval absolutní vrchol?

Nebudeme se na nic vymlouvat, ani si nic nalhávat. Od prosince hrajeme každý zápas, že musíme. Takže vůbec nebudeme řešit, jestli jsou emočně unavení. Je to pět měsíců v kuse. Když si to budeme říkat, tak nemáme šanci něco s tím udělat. Máme dva dny oraz, série je 0:2. V domácím prostředí uděláme maximum, abychom zápasy před našimi fanoušky vyhráli. Uděláme pro to cokoli.

Spoléháte na bouřlivé prostředí, které vám v play off hodně pomohlo?

Věřím, že nám zase pomůžou. Chtěl bych diváky i pobídnout, aby nám pomohli ještě víc, aby to strhli, když se v nějaké fázi nebude hra dařit. Byť se to nezdá, je to strašně důležité.

Rozhodčí odtrhává kladenského Ondřeje Bláhu od zlínského Jakuba Husy.

Jste před domácími odvetami kompletní?

Věřím, že budeme.

A chystáte změny v sestavě? Případně jiné složení formací?

Možná jednu v sestavě. S formacemi moc možností nemáme. Každopádně musíme být trpěliví. Když byl soupeř pod tlakem, byl trpělivý. Šlo vidět, že to umí hrát, mají zkušené kluky. My do toho musíme dát ještě víc energie a sebeobětování.