Zlínský manažer Venera: Kladno má sílu, ale my musíme hrát aktivněji

„Co stačilo na Vsetín, už je na Kladno zatím málo. Ani jsme neměli moc šancí. Ale nic není hotové. Kdo by věřil, že Vítkovice dokážou v extralize vyrovnat stav série z 0:3 a vynutit si sedmý zápas?“ říká bývalý hráč a dlouholetý funkcionář klubu Miroslav Michalovský.

„Rozdíl oproti extralize je velký, Kladno umí trestat chyby, které se v první lize promíjejí,“ souhlasí exobránce, trenér a generální manažer Beranů Zdeněk Venera.

„Kladno má větší zkušenosti, odehráli celou sezonu v extralize a nebyli v ní jen do počtu. O záchranu bojovali až do předposledního kola,“ dodal Miloslav Gureň, bývalý zlínský obránce a expert stanice O2 TV Sport. „Zlín má elán, ale právě zkušenosti s těžkými zápasy jako mají Jágr, Plekanec nebo Klepiš si nekoupíte. I proto má Kladno zatím sérii pevně v rukách a myslím, že ji nebude chtít protahovat.“

Jaromír Jágr bojuje u mantinelu v zápase se zlínskými Berany

Nejznámější jména soupeře si přitom Berani zatím dokážou pohlídat. „Jágr moc vidět není, Plekance jsme dobře pokryli, měl jen jednu šanci díky individuální chybě. Kladno má ale i další útoky kvalitní a dokázalo se prosadit,“ všiml si bývalý hráč a dlouholetý trenér mládeže Zdeněk Čech.

Podle něj ale není automaticky dané, že by obraz hry z Kladna měl platit i dnes a zítra. „Doma se můžeme zvednout a vyhecovat, věřím, že jeden zápas vyhrajeme. A kdyby to byl ten první, hned to hráčům nalije víru a sebevědomí,“ naznačil Čech.

Zlín je doma velmi silný

Jenže právě schopnost vytvořit si šanci a proměnit ji Zlín v baráži trápí. „Rozhodnuto zatím určitě není, ale náš hlavní problém je koncovka. V prvním zápase jsme skoro neměli šance, ve druhém už se to zlepšilo, ale vyhrát na jeden gól je těžké,“ tuší Venera.

Klíčovou výhodou Beranů teď může být domácí prostředí. V prvoligovém play off v něm byl Říhův tým stoprocentní a z posledních 15 utkání na Zimním stadionu Luďka Čajky vyhrál 14.

„Mužstvo poženou diváci. U nás ve Zlíně je daleko lepší atmosféra než na Kladně, kde jsem se byl podívat na první zápas. Ideální by bylo dát brzy gól a dostat se do vedení, čímž by se soupeř mohl ocitnout pod tlakem,“ plánuje Michalovský. „Hráče může posílit vědomí, z čeho se letos vyhrabali. V play off už ukázali, že jsou psychicky silní a ustojí i těžké okamžiky. Teď nemají co ztratit.“

Adam Kubík (vlevo) a Ondřej Slováček (vpravo) z Kladna atakují klečícího Daniela Gazdu ze Zlína.

Všichni oslovení se shodují, že klíčové bude vyhrát čtvrteční zápas. „I když je hokejová kvalita na straně Kladna, právě domácí prostředí může převážit,“ uvažuje Gureň.

„Lidé tým vyhecují. Musíme však hrát aktivněji dopředu. Nelze spoléhat na to, že vynikající Huf zase všechno vychytá a vyhrajeme na jeden dva góly,“ upozornil Venera.

Zlínský brankář Daniel Huf likviduje samostatný únik Jakuba Klepiše.

Právě na fazonu 24letého brankáře celý tým sází. „Dan Huf je ve fantastické formě. V bráně je úžasně předvídavý, má skvělou intuici a hlavně dokáže podávat stabilně výborné výkony, což dává mužstvu klid,“ chválí Čech.

„Jednoznačně si svými výkony říká o extraligové angažmá,“ ocenil Gureň.

Oslovení experti také oceňují progres, jakým Zlín v sezoně prošel. „Jsem příjemně překvapený, jak daleko jsme se dostali. Tým v play off první ligy využil vynikajících výkonů Hufa, semkl se a hrál bojovně. A také jsme byli takticky lepší, což rozhodlo třeba finále se Vsetínem,“ popisuje Čech.

Město zase žije hokejem

„Je to takový typicky zlínský hokej: ze zabezpečené obrany, s maximální poctivostí a trestáním chyb soupeře. Moc nám pomohli noví hráči v sestavě, třeba Kratochvíl hraje výborně. Směrem dopředu už to není tak chaotické, hra má řád. Je to i zásluha trenéra Říhy, který přišel odjinud, neměl vazby na místní prostředí a stavěl hráče, kteří se mu jevili jako nejlepší,“ soudí Čech.

Rozhodčí odtrhává kladenského Ondřeje Bláhu od zlínského Jakuba Husy.

„Pytlák (Říhova přezdívka) je dobrý trenér. Je vidět, že víme, co chceme hrát,“ zmínil Michalovský. „Kladno nás systémově nepřehrává, spíše využívá našich individuálních chyb,“ dodal zkušený funkcionář, kterého těší, že se změnila celková atmosféra kolem hokeje. „Zase se fandí jako za extraligových časů,“ usmívá se Michalovský.

I proto platí, že kdyby snaha o rychlý návrat do extraligy, z níž Zlín sestoupil loni po 42 letech, nevyšla, klub smutnit nemusí. Letos se vyhrabal ze dna a má našlápnuto. „Změna oproti první polovině sezony je obrovská, a co hlavně, lidé se zase baví,“ potěšilo Veneru. „Na vysoké návštěvnosti je vidět, že Zlín je hokejové mužstvo, a když tým hraje poctivě a bojovně, lidé na stadion budou chodit. To je možná nejdůležitější zjištění z letošní sezony, že se zase podařilo nastartovat hokejovou horečku.“