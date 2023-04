ONLINE: Zlín - Kladno 0:0. Čtvrtý zápas baráže, Rytíři jsou krok od záchrany

Oba týmy dělí od konce sezony jediný zápas. Rytíři mohou slavit setrvání v extralize, naopak Zlín smutnit po nenaplněném snu o rychlém návratu zpět mezi elitu.

ONLINE: Zlín - Kladno (stav série 0:3) Sledujte 4. zápas baráže v podrobné reportáži

Takový scénář nastane, pokud Kladno uspěje i v druhém utkání na ledě Zlína. Ve čtvrtek jasně dominovalo, už po první třetině vedlo o čtyři branky a mohlo si dovolit ušetřit síly největších opor.

Z kanonády neupustili Rytíři ani ve zbytku zápasu, v prostřední dvacetiminutovce přidali další tři branky a nakonec vyhráli 7:1. Fanoušci domácích sympaticky vytrvale podporovali své oblíbence až do konce, dokonce rozjeli mexickou vlnu.

„Fanoušci byli naším nejlepším hráčem,“ ocenil trenér Zlína Miloš Říha. Zároveň si však uvědomoval, že z třetího zápasu si odnáší pozitiv pomálu.

„První třetina byl zkrátka totální black-out. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale srážela nás každá další situace. Kladenští si to tam pak prohazovali, hráli to jako exhibici. Zkrátka naprostá dezorganizace. Když jezdíme ve čtyřech lidech za pukem, je jasné, že takový soupeř to prohodí na jednu přihrávku. Chodili sami do přečíslení, Hufíno ještě nějaké šance pokryl,“ kritizoval.

Kromě gólů domácí ztráceli také ve střeleckých pokusech. V první třetině vypálili na Adama Brízgalu jen jednou, kdežto soupeř hned 22krát. Celkem na střely vyhráli Rytíři 43:17.

První body v sérii si připsal kapitán hostů Tomáš Plekanec, který ke dvěma gólům přidal také jednu asistenci. Dvakrát se do statistik zapsali útočníci Adam Kubík, Jakub Klepiš, Ladislav Zikmund, Matyáš Filip a obránce Jiří Ticháček.

Vítěz play off Chance ligy se zatím trápí s produktivitou, vstřelil jen dva góly, o oba se postaral Petr Kratochvíl. Pokud chce sérii protáhnout do více než čtyř zápasů, musí najít recept na kladenskou obranu.

„Pořád se bavíme v kabině, že je to série na čtyři vítězné zápasy. Dokud nemáme čtvrtý, nic rozhodnuté není. Musíme se na pátek dobře připravit a věřím, že podáme dobrý výkon. Oni nemají co ztratit, je to 3:0. Začátek zápasu bude stejně důležitý jako ve třetím duelu,“ ví kapitán Středočechů Plekanec.