Jágr po baráži: Hokej mě pořád baví. Návrat v příští sezoně nevylučuje

„Naše asi největší výhoda byla v tom, že jsme v sérii ani jednou neprohrávali,“ poznamenal hrající majitel Kladna Jágr po skončení baráže.

Jaký pro vás byl čtvrtý zápas série se Zlínem?

Dnešní den byl ne úplně v klidu, ale s náskokem 3:0 jsme měli dost velký polštář, kdyby to třeba nevyšlo. Možná tam bylo takové očekávání, protože před baráží jsem nevěděl, co čekat. Ale kvalitně jsme potrénovali, což bylo důležité.

Pomohla vám loňská barážová zkušenost?

Měli jsme podobný tým jako minulý rok. Pro nikoho není jednoduché udržet koncentraci po dobu 42 dní a čekat na soupeře, když vidí, že ostatní už jsou dávno na dovolené. Ale musím poděkovat všem hráčům, trenérům i organizaci, že to zvládli, měli trpělivost a dokázali se obětovat.

Kladenský Jaromír Jágr v šanci před zlínským gólmanem Danielem Hufem.

Zlín jste přejeli 4:0 na zápasy. Jak byste celou sérii zhodnotil?

Asi nejdůležitější byl první zápas, i když jsme vyhráli jen 1:0. Viděl jsem, že máme daleko víc ze hry. Ve druhém jsme měli dobrý začátek, třetí to samé. Naše asi největší výhoda byla v tom, že jsme v sérii neprohrávali, že jsme vždycky dokázali dát první gól. Oni pak museli otevřít hru.

Co musíte příště udělat jinak, abyste se martýriu baráže vyhnuli?

Jedna věc je, že člověk může chtít něco dělat jinak, druhá věc je, jestli k tomu jsou možnosti a prostředky. Najít rozdílové hráče docela dost stojí a nikdo vám nezaručí, že budou opravdu rozdíloví. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom se po delší době dostali v základní části na vyšší příčky, naši fanoušci by si to zasloužili. Budeme pro to dělat maximum.

Začnete o nové sezoně jednat už v sobotu, nebo budete ještě odpočívat?

Hlavně si musíme rozmyslet, jaký směrem půjdeme, jací hráči zůstanou a nezůstanou, jaké jsou možnosti a od toho se odrazit.

Často říkáte, že si neužijete oslavy, protože vám hlavou běží, jak dál. Běželo vám to i během dneška?

Ani ne. Bylo by daleko horší, kdybychom soutěž ztratili, všechno by se muselo překopat. Takhle víme, že hrajeme extraligu. Pokusíme se dát dohromady ten nejlepší mančaft.

Kladenský útočník Jaromír Jágr v duelu ve Zlíně.

O kolika odchodech víte?

Jediný hráč, který má podepsanou smlouvu jinde, je Adam Kubík. Pleky (Plekanec) nebo Klepa (Klepiš) jsou starší hráči. Záleží na nich, jestli chtějí hrát dát, jak se jim tady líbí. Měli jednoletý kontrakt. Mladí mají podepsané smlouvy, ostatní hráči mají opci. Bude záležet na nás, jaké hráče si necháme.

Už jste se bavil s Tomášem Plekancem?

Dneska skončila soutěž. Dáme tomu čas a uvidíme.

A co vy?

Hokej mě pořád baví. Je samozřejmě frustrující, když nepodávám výkony, na které jsem byl zvyklý. Na druhou stranu výhoda je ta, že já jako majitel jsem pořád vevnitř klubu, takže vím, co se děje. To je velké plus. Spíš jde o to, že to není jenom o tom přijít a odehrát těch patnáct minut a jít občas na trénink. V mém věku jsou důležité regenerace, extra trénink. Vezme to daleko víc času, než jsem schopný tomu dát. Někdy se celý den připravovat na jeden zápas, do toho cestování a další věci a člověk si říká, že by někde jinde zvládl daleko důležitější věci.

Ale chuť pokračovat máte, ne?

Daleko větší jsem ji měl po konci sezony než po baráži. Těch 42 dní mně moc neprospělo.

Hokejisté Kladna slaví výhru v baráži.

Pro vás je lepší častěji hrát?

Jednak nemusím tolik trénovat. A taky jsem někdy na svůj věk občas přetrénovaný. Mám občas takový pocit, že nechci mít výčitky, že jsem pro to neudělal maximum. Někdy to přináší únavu, kterou si nechci připustit.

Dá se tedy čekat, že na začátku sezony vás hodně zaměstnají majitelské povinnosti a postupně se zapojíte jako letos?

Hlavně záleží na tom, jestli budu hrát v přípravě. Pokud v ní vynechám zápasy, už se mi do toho nechce naskakovat. Pořád to oddaluju a je to horší a horší. Kdybychom neměli v prosinci virózu, tak bych letos už vůbec nehrál. Viróza mi paradoxně pomohla k tomu, že jsem se musel vrátit a začalo mě to trochu bavit. Hned byla přestávka, začal jsem trénovat, protože jsem musel. Neměli jsme dostatek hráčů ani na trénink. Pomalu jsem se do toho dostal. Jak mi ujedou přípravné zápasy v létě, je to těžké.

Máte tedy v hlavě, že chcete znovu naskočit?

Momentálně nemám v hlavě vůbec nic.