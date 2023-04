Naprostá dezorganizace, zlobil se kouč Zlína po kladenské exhibici

„Bylo to šílené, hlavně první třetina,“ kroutil hlavou trenér Miloš Říha nad úvodní pasáží, kterou Berani ztratili v poměru 0:4. „Naprostá dezorganizace. Když jezdíme ve čtyřech lidech za pukem, je jasné, že takový soupeř to prohodí na jednu přihrávku. Chodili sami do přečíslení, Hufíno ještě nějaké šance pokryl.“

Zlín byl všude o krok později a propracovaná obrana, díky níž ovládl vyřazovací část prvoligové Chance ligy, jako by neexistovala. „Hráči musí vědět, jestli strašně moc chtějí, mají respekt nebo jde o nedostatek sil,“ podotkl Říha. „První gól při vlastní přesilovce nás nahlodal, sami jsme jim to nahráli. Pak 0:2 v oslabení, nicméně vzápětí nám soupeř nabídl čtyři přečíslení dva na jednoho a my jsme snad ani nezakončili. Kdybychom dali na 1:2, psychika by se posunula.“

O všem vypovídal poměr střel 1:21. „Když nemáte puk, nemůžete mít střelu,“ prohodil zlínský kouč. „První třetina byl zkrátka totální black-out. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale srážela nás každá další situace. Kladenští si to tam pak prohazovali, hráli to jako exhibici.“

Ve druhé třetině Kladno navýšilo náskok na hrozivých 0:7, vyhnalo z brány dosud bezchybného Hufa a utkání už se pak jen dohrávalo. Nutno dodat, že za výborné atmosféry, o níž se starali domácí diváci. Stadionem obíhaly mexické vlny, zněly chorály a prakticky ani nebylo poznat, jaký je stav na ledě. Odměnou jim bylo aspoň snížení na 1:7, o něž se postaral Kratochvíl. „Fanoušci byli naším nejlepším hráčem,“ ocenil Říha, který se dnes se svým mužstvem pokusí ještě sérii zdramatizovat.

„Zkusíme udělat nemožné. Popřemýšlíme, co s tím. Je nepříjemné dostat doma takový výprask,“ poznamenal. A kde spatřuje rozdíl mezi Tipsport extraligou a Chance ligou?

„Vidím spoustu faktorů. Rozdíl je v tempu. Kladno v sezoně hraje 52 zápasů se silnějšími soupeři, než jsou oni sami, my hrajeme 52 zápasů se stejnými nebo horšími soupeři než jsme my sami a určitě horšími než je Kladno. Máme v nohách o patnáct utkání více, plus cestování, na to se ale nebudeme vymlouvat. Začínalo se venku, což bylo těžké. Mají kluziště extrémně menší než u nás,“ konstatoval Říha.