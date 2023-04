Pomstít Vsetín, motivace Slováčka v baráži: Zlín se nám nesmí dostat pod kůži

Koho jste v baráži chtěl, když pocházíte ze Vsetína?

Těžká otázka. Fandil jsem Vsetínu, ale z morální stránky bych proti němu hrát nechtěl. Takhle mám aspoň extra motivaci to Zlínu vrátit za Vsetín.

Finále první ligy jste sledoval pečlivě?

V jeho průběhu jsme dostávali nějaká videa, koukal jsem se taky v televizi nebo přes streamy. Připravovali jsme se na oba soupeře. Nakonec nám to bylo vesměs jedno. I kdybych hrál proti Vsetínu, tak naplno, smlouvu mám s Kladnem.

Valašské finálové derby bylo fanouškovsky vyhrocené, čekal jste to?

S tím se dalo naprosto počítat. Nepřekvapilo mě to, vždyť jsou rivalové a v play off se potkali po spoustě let.

Jaké to bude ve Zlíně?

Určitě nesmíme podlehnout dojmu, že je hotovo. Naopak, není. Ve Zlíně bude bouřlivá atmosféra. Musíme udržet emoce. Nenechat Zlín, aby se nám dostali pod kůži. Musíme hrát pořád stejně. Myslím, že bude rozhodovat disciplína.

Oni dřeli v play off, vy jste odpočinutí. Je to znát?

Neříkal bych tomu odpočinutí, protože tréninky byly výživné. Samozřejmě jsou asi dotlučení. Bohužel systém, že oni mají play off a extraligový celek dlouhou pauzu, teď už nikdo neovlivní. Nemyslím, že to je fér. Ale na to se už nikdo neptá, je to tak dané, prostě chceme hrát, tlačit a zvítězit.

Ve dvou zápasech jste inkasovali jen jednou. Dodává vám to sebevědomí?

Je to rozhodně lepší než v sezoně, kdy nám to tam občas napadlo. Defenziva v baráži je podobná jako v play off. Prostě z obrany se vychází, 9:8 to nebude nikdy.

Za první zápas vás spoluhráči chválili, že jste skákal do střel.

To je absolutně normální. Když se podíváme na Třinec, který vyřadil Spartu i Pardubice, ten měl taky plno zblokovaných střel. Dříve, když někdo skočil do rány, bylo to „wow“! Dneska už je to dovednost. Ne nějaká náhoda.

Ve druhém utkání jste navíc dal gól. Zvládáte všechno, že?

Byl jsem do třiadvaceti let útočník, než ve Vsetíně vypadli beci a já šel dozadu. Takže se to musí projevit. Jen jsem projížděl kolem brány, Veber skvěle vystřelil a trefil mě do hokejky. Nebudu tady dělat, že tyhle teče trénuji.

Útočení vám zůstalo v krvi?

Vždycky to vyplyne ze hry. Když vidím nějaký prostor a není to vyloženě riskantní, že bychom z toho mohli propadnout, tak to zkusím. Jakžtakž umím bruslit, takže bych se možná stihl vrátit.

Jaká je zatím baráž?

Ve druhém zápase jsme asi nehráli tak dobře jako v prvním. Zlín navíc trochu změnil taktiku, což je logické. Asi nebudou hrát pořád stejně, když prohráli, to by byla hloupost. Dávám jim kredit, že dokázali zareagovat. My museli taky. Podržel nás zase Brízgala v bráně, ukopali jsme to a máme druhý bod v sérii.