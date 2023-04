Jsme ustrašení, ale doma baráž uděláme napínavou, slibuje zlínský Kindl

Jágr a spol. vstoupili do prolínací soutěže lépe, výhry 1:0 a 3:1 jim zajistily vedení v sérii 2:0 na zápasy. Ve čtvrtek a pátek se baráž hraná na čtyři vítězství přestěhuje na Zimní stadion Luďka Čajky. „Doma máme jiné kluziště, jsme na něj zvyklí. Únava půjde stranou. Otočit se to ještě dá, snad to zvládneme,“ burcuje třicetiletý Kindl.

V obou zápasech Zlín nestíhal hlavně v úvodní třetině. Zatímco v první partii to ještě gólovým trestem neodnesl, ve druhé ztrácel 0:2 už v páté minutě. A manko už nedohnal. „Respekt z Kladna bychom mít neměli, za dvě utkání jsme si měli zvyknout. Jenže mně připadá, že jsme lehce ustrašení,“ vnímá Kindl a trenér Miloš Říha mladší přizvukuje: „Přišlo mi, že jsme měli přílišný respekt k soupeři. Ve druhém zápase přišlo zlepšení a věřím, že v něm budeme nadále pokračovat. A doma hrát jinak. S větší odvahou, sebevědomím, s pukem na hokejkách.“

Kindl po pondělní bitvě číslo 2 litoval, že jeho Zlín brzy nabral dvoubrankové manko. „Začali jsme vlažně, nebyli jsme úplně připravení. Únavou? Respektem? Nevím. Pak se hra relativně vyrovnala, škoda, že jsme zápas neudělali dramatičtější,“ štve útočníka s 222 extraligovými starty. „V Kladně to bylo těžší, mají malé hřiště, měsíc na baráž trénovali, souboje se taky hrají trošku jinak. Můžu slíbit, že doma budeme určitě lepší! Přijde hodně lidí, potrápíme je víc.“

Jak výkon vypilovat do vítězných parametrů, to Kindl tuší. „Už v pondělí jsme něco změnili, ale znám náš tým a je to na nás pořád málo,“ vycítil. „Oni hraje dobře pospolu, dobře chodí napadat. Potřebujeme puk rychle dostávat ze třetiny. Obránci málo bruslí s kotoučem, útočníci zase ujíždějí. Když si budeme víc věřit a k tomu budeme trošku hýbat nohama, může obraz hry vypadat jinak.“

Oba zápasy ve Zlíně vypuknou v 17.30 hodin.