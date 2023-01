Pardubický Kousal dostal čtyřzápasový trest za kopnutí do soupeře

Dvaatřicetiletý útočník se do střetu se Šaldou dostal v polovině utkání. Rozhodčí Adam Kika a Luděk Pilný jej následně poslali předčasně do kabin s takzvaným trestem ve hře.

„Hráč se dopustil zákroku v obranném pásmu domácího klubu, a to konkrétně tak, že po vzájemném souboji o puk, jehož následkem Radim Šalda upadl na ledovou plochu a svou levou rukou přidržel Roberta Kousala, který na to neadekvátně reagoval intenzivním a opakovaným kopnutím do oblasti horní části těla,“ uvedl Ujčík.

Kousal tak nuceně vynechá dva zápasy proti Kladnu, nesmí hrát ani proti Hradci Králové a Třinci. Do sestavy se může vrátit 26. ledna v domácím utkání s Plzní.