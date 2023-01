Třinec? Kvalitní příprava na play off, tuší pardubický zadák Dvořák

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do své poslední čtvrtiny a týmy na předních pozicích tabulky začnou stupňovat svou přípravu na blížící se play off. Jedním z nich je pardubické Dynamo, na prvním místě má šestibodový náskok na Vítkovice plus zápas k dobru, a tedy i víceméně zaručený přímý postup do čtvrtfinále, který vyplývá z umístění v první čtyřce. Proto jistě bude zajímavý úterní souboj se čtvrtým Třincem, dalším aspirantem na titul, který začíná v 17 hodin ve Werk Aréně.