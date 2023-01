Čtyři prohry v řadě? Nesmíme spouštět paniku, tvrdí třinecký brankář Mazanec

Utkání bylo vyrovnané, ale doplatili jste na chyby v rozehrávce. Souhlasíte?

Ty školácké chyby rozhodly. Soupeř je potrestal. Hokej je hra chyb. Staly se. Pramenily ze hry Pardubic, které zodpovědně bránily a my si neměli kam nahrát. K chybám nás soupeři donutili.

Co jste říkal výkonu pardubického brankáře Romana Willa, s nímž se znáte z Plzně?

Pochytal, co měl, týmu pomohl. Musím se na to podívat, ale my jsme žádnou vyloženou gólovku neměli. Byly tam nějaké střely.... něco ze slotu, všechno ale viděl. Chytal zodpovědně.

Velkou příležitost měl váš útočník Libor Hudáček, který před odkrytou brankou přihrával spoluhráči Aronu Chmielewskému.

Tam byl Hudy v těžké pozici, dostával puk trochu za sebe, měl nohy i ramena natočené v jiném úhlu, takže mu nezbylo nic jiného, než nahrávat. Jen škoda, že to Aron nečekal.

Prohráli jste počtvrté za sebou. K tomu se mužstvu nedaří střelecky. Doléhá to na vás?

Je to každodenní boj, ale nesmíme spouštět paniku. Na začátku sezony jsme byli v podobné situaci a vyhrabali jsme se z toho a jen tím, že jsme nepanikařili. Každý šel ráno do práce, dávali jsme do toho všechno a ono se to zlomilo. Ten recept musí být stejný i tentokrát.

Před sebou máte tři zápasy venku. Bude to pro vás o to složitější, anebo nebudete pod takovým tlakem jako doma?

Těžko říct. Mně osobně je jedno, zda hrajeme venku, nebo doma. Samozřejmě si vážím podpory našich lidí, kteří chodí v hojném počtu a fandí až do konce a i na výjezdech jsou s námi. My jsme doma všude.

Stále se potýkáte s marodkou. Během utkání s Pardubicemi vám vypadl ze sestavy i nejlepší střelec Marko Daňo.

Marko je bojovník, umí dát gól, umí nahrát. V sestavě pochopitelně chybí.

Stejně jako Tomáš Marcinko. K tomu se vaším týmem prohání viróza, že?

Ty absence jsou znát, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Každý tým má něco. Pardubice u nás také nebyly podle mě v plné sestavě, také mají pár kluků s rýmičkou. Když přijdeme na zimák, musíme do hry dát sto procent.