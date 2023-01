Vítkovický obránce Koch si kvůli zákroku na Juusolu nezahraje čtyři zápasy

Šestadvacetiletý Koch, jenž má v dosavadním průběhu extraligové sezony na kontě 33 startů a deset bodů za tři góly a sedm asistencí, se provinil v nedělním utkání 36 kola na ledě Energie. V končící 47. minutě za stavu 2:0 pro Ostravany zasáhl tvrdě Juusolu poblíž modré čáry.

Fin se jen ztěžka zvedal z ledu, ale sám zvládl dojet na karlovarskou střídačku. Koch obdržel trest na pět minut a do konce utkání za napadení. Vítkovičtí si nakonec ze západu Čech odvezli výhru 3:1 a dál drží krok s vedoucími Pardubicemi, na něž mají jen dvoubodové manko.

„Byl to zákrok, při němž ho nezajímal puk, ale jen soupeř, který si prostrčil kotouč kolem něho a on ho trefil ramenem do hlavy. Z toho důvodu jsme také překvalifikovali ten původní trest z napadení na zásah do oblasti hlavy a krku. Je to hokej, já to beru, může hrát tělo, ale nesmí hrát do hlavy,“ zdůraznil Ujčík.

Kochovi přitížilo, že od poloviny března minulého roku byl disciplinárně trestán již potřetí. „A potřetí během necelého roku se navíc jednalo o stejný přestupek - znovu jde o zásah do oblasti hlavy a krku. Za mě to byl zákrok na tři zápasy, ale promítla se tam ta recidiva. Proto jsme přidali ještě jeden zápas navíc, aby si ten hráč uvědomil, že je tam asi něco špatně,“ řekl Ujčík.