Předpovězené finále? Tak daleko nekoukám, říká hradecký kapitán Smoleňák

„Chtěl bych si ještě jednou zahrát velké finále, kterým by město žilo. Zažili jsme to v Lize mistrů, pro tohle hokej děláme,“ sděloval o plánech nejen na tuto sezonu. A to v situaci, kdy Hradec po nepříliš vydařené předcházející sezoně přebudovával tým a zapracovával do něj řadu nových, převážně zahraničních hráčů.

I proto nepatřil mezi největší favority na přední extraligové příčky a kapitánova slova o finále působila trochu nepatřičně. Průběh sezony to ale změnil a teď Mountfieldu chybí už jen poslední krůček k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní část. A ten může udělat v pátek, pokud porazí Litvínov. A poté kdo jiný by měl být pasován na adepta pro finále než nejlepší tým základní části?

Hradec - Litvínov Pátek 18.00 online

„Takhle daleko ale já ani nikdo z mužstva nekoukáme. Teď chceme dobře zakončit základní část a urvat první místo, máme to ve vlastních rukách a byla by škoda to propásnout,“ říká kapitán hradeckého mužstva, pro kterého by případný zisk Prezidentského poháru byl osobní premiérou, základní část sezony totiž ještě nikdy nevyhrál, „mým maximem zatím bylo druhé místo.“

První je blízko. Kde se to v Hradci vzalo i vzhledem k tomu, jakou sezonu jste zažili loni?

Já si myslím, že jsme základ, i když vlastně negativní k tomu, co teď prožíváme, položili právě v té minulé. V ní jsme určitě vystřízlivěli, protože nedopadla tak, jak jsme chtěli. Týkalo se to jak hráčů, tak vedení klubu. Sedli jsme si, dali pro a proti, vyřešili se trenéři – a to se ukázalo jako dobrý základ.

Tým se ale dával dohromady dost netradičně, přicházeli hlavně zahraniční hráči, což v českých podmínkách ne vždy funguje. Co jste tomu říkal?

Já to bral velmi pozitivně. Jednak přicházeli kvalitní hráči, trenéři s manažerem na tomhle zapracovali velmi dobře. A s mezinárodním obsazením kabiny já vůbec problém nemám. Zažil jsem to v cizině, kde to fungovalo a funguje to i tady. Ostatně já bych všechny kvóty na povolený počet cizinců zrušil, ať hrají ti nejlepší. Navíc si myslím, že letos máme tým tak kvalitní, že se vedle nich zlepšují i domácí hráči.

Kdy vám došlo, že by sezona mohla být tak vydařená?

Sice se v tu chvíli nedalo říct, že bude tak úspěšná, ale že by mohla být dobrá, jsem si říkal po už zmiňovaném víkendu, který jsme si před sezonou s týmem udělali. Položil se tam základ party, tak nějak jsme si tam uvědomovali, že jsme na stejné vlně a že to je základ, bez kterého to nejde, a že je to někdy víc, než o něco lepší hokejové umění.

V kabině sedí hráči několika národností, jak vlastně pozdravíte, když ráno přijdete do kabiny?

Různě. Umím i pár slovíček finsky, francouzsky, kluci pochytili pár slov česky, funguje to.

Už v pátek můžete slavit zisk Prezidentského poháru, sáhnete si, navzdory pověrčivosti vzhledem k play off, na něj?

Tohle jsme ještě neřešili, to ještě musíme probrat a i když je to blízko, je to předčasné.

Ať už ho získáte, nebo ne, postavili jste se do role jednoho z favoritů na finále, případně na titul, o kterých byla řeč na začátku. Jaká to podle vás je pozice?

Taková, kterou jsme si vybojovali sami svými výsledky, ne že nás do ní někdo pasoval. V souvislosti s tím, co jste říkal, se mluvilo o Spartě, Třinci, Brně, Liberci či Pardubicích. My jsme ale jeli svoji cestou, budovali si respekt a je to jen naše zásluha. Toho si hodně cením.

Co si vy sám budete říkat o současné sezoně a o tom, jak ji zakončit úspěšným play off?

Že doufám, že jsme se poučili z chyb v minulých sezonách, kdy jsme třeba měli základní část dobrou, ale v play off bylo brzy hotovo. Věřím, že letos to bude jinak, prožívám super sezonu, extrémně mě baví ať už na ledě nebo mimo něj, úplně nejvíc, co jsem zažil.

A jak na play off, abyste si dojem nepokazil?

Nezbývá, než se dát v pauze zdravotně do kupy a připravit se na soupeře, který na nás vypadne z předkola. Kecy okolo nemají cenu, ukáže se na ledě.

Co v přípravě na play off podle vás zlepšit, aby to dobře dopadlo?

I když se daří, tak toho je dost a nechci o všem mluvit. Co ale třeba vidíme každý zápas, je fakt, že k úspěchu je mimo jiné potřeba stoprocentní disciplína. Nenechávat se zbytečně vylučovat, což se nám stává, bude alfou a omegou pro úspěch.