Konec série? Jednou to muselo přijít, říká hradecký útočník Jergl

„Poprděli jsme si to sami,“ neskrývá rozladění hradecký útočník Aleš Jergl, jenž na začátku druhé třetiny, v době velkého hradeckého tlaku, poslal svůj tým do vedení 1:0, ale na rekordní devátou výhru v řadě to nestačilo. „Jednou to asi přijít muselo a buďme rádi, že to přišlo teď a ne až v play off nebo v nějakých rozhodujících zápasech, kde to bude důležité,“dodal smířeně.

Mountfield sice o výhru v nadějně rozehraném zápase, v němž ještě v druhé části druhé třetiny 2:0 vedl, těsně před závěrem přišel, ale podle Jergla není důvod k panice.

Boj o Prezidentský pohár * Tři kola před koncem základní části ve hře zůstávají už jen dva týmy: vedoucí Hradec Králové (111 bodů) a druhý Třinec (108).

* Hradec má lepší bilanci vzájemných zápasů (2:3, 2:0, 5:1 a 2:0), při rovnosti bodů obou týmů by tak získal pohár on.

* Los Hradce v posledních třech kolech: zítra doma s Litvínovem, v neděli ve Vítkovicích, v úterý doma s Českými Budějovicemi.

* Los Třince: Liberec, Pardubice a Mladá Boleslav, všechny zápasy na hřištích soupeřů.

„Rozhodně na naší straně nepanuje žádná frustrace a hlavy máme nahoře. V pátek si s nimi zahrajeme znovu. Musíme do zápasu nastoupit mnohem lépe než tady a doma urvat tři body,“ uvedl pro klubový web k dalšímu programu Hradce, jenž se už v pátek znovu utká s Litvínovem.

Úspěch by Mountfieldu mohl přiblížit zisk Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. „Je to pro nás lákavé, rozhodně po něm půjdeme,“ poznamenal hradecký útočník.

Mountfield se v boji o prvenství v dlouhodobé části dostal tak daleko poprvé od roku 2013, kdy se přestěhoval do Hradce Králové. Aby se nemusel ohlížet na výsledky Třince, v posledních třech zápasech – s Litvínovem, ve Vítkovicích a s Českými Budějovicemi – stačí mu k získání poháru dosáhnout šesti bodů, má s ním totiž lepší bilanci vzájemných zápasů.