Jak Slafkovský zářil v Hradci: sledovací čipy a málem start v extralize

Slafkovský přišel do Hradce ve čtrnácti letech. V dorostenecké kategorii nastupoval proti hráčům, kteří byli o dva roky starší.

Už tehdy se dal těžko přehlédnout. A roli nehrála jen jeho urostlá postava, ale také dominance, jakou na ledě převáděl. V devětadvaceti zápasech posbíral čtyřiadvacet branek a dvaatřicet asistencí.

„Byl napřed. Věděli jsme, že pokud se někde nezkazí, má předpoklady to dotáhnout daleko,“ říká Martinec, který momentálně táhne Východočechy k vytouženému Prezidentskému poháru pro vítěze základní části extraligy.

Jak se vám podařilo Slafkovského do Hradce přilákat?

Snažíme se skautovat hráče už od mládeže. Dostali jsme na něj doporučení. Hrál v Salcburku, kde má Red Bull vyhlášenou akademii. Nebyl tam úplně spokojený. Oslovili jsme ho, měl zájem k nám přijít. Domluvili jsme se poměrně rychle.

Podle jeho dřívějších vyjádření pro Hokej.cz šlo o nízkou kvalitu rakouské soutěže. Mluvili jste o tom?

Hodně jsme komunikovali s jeho rodiči, ale neřešili jsme, co bylo v Rakousku špatně. Spíše jsme se jim snažili vysvětlit, jak to chodí u nás, a nastínit jim, jaké bude mít Jura podmínky a co s ním plánujeme. Byli jsme rádi, že si vybrali právě Hradec.

Jak na vás rodiče zapůsobili?

Výborně. Bylo znát, že přesně vědí, co pro něj chtějí, a mají naplánované, jakým směrem se má jeho kariéra ubírat. Celá rodina pro něj dělala maximum, vychovali ho opravdu dobře.

A co samotný Slafkovský? Během olympijských her vystupoval velice vyspěle. Zdá se, že i v tak mladém věku to má v hlavě srovnané.

Hodně ctižádostivý a pracovitý kluk. Už tehdy jsme viděli, že má jasný cíl a jde si za ním. Byl naprosto bezproblémový. Nehrál si na hvězdu, skvěle zapadl i do kabiny. Byla radost s ním pracovat, nemůžu na něj říct nic špatného.

Do Hradce se přestěhoval s rodiči, nebo sám?

Bydlel s ostatními spoluhráči. Máme tu skvělý internát, kluci mají u sebe čipy. Jde o trochu přísnější režim, ale aspoň je máme pod kontrolou. Když nejsou na internátu, musí být na zimáku nebo ve škole. Není možné, aby se někde flákali a zvlčeli nám. Ale hlavně jde o charakter kluků a výchovu ze strany rodičů.

Slovenští hokejisté se radují z bronzových medailí. Na snímku zleva kapitán Marek Hrivík, talent Juraj Slafkovský a útočník Peter Cehlárik

Jak zvládal skloubit hokej a školu?

Co si pamatuji, rodiče u něj hodně dbali i na vzdělání. Drželi nad ním pevnou ruku. Pro talentovanější kluky v mládežnických kategoriích fungují individuální studijní plány a online vyučování. Nebylo to pro něj jednoduché, měl toho hodně. Jezdil i na reprezentační kempy. Nevím, jak je na tom teď, ale podle mě všechno zvládá.

A co jeho vztah k tréninku? Přidával si?

Na svůj věk byl hodně biologicky vyspělý, což je vidět i teď. Jeho fyzické proporce jsou na sedmnáctiletého kluka neskutečné. Na zimáku trávil spoustu hodin navíc, věnoval tomu podstatnou část svého volného času. Kluci u nás mají k dispozici posilovnu, tělocvičnu i led. Všechno mohou využívat i nad rámec tréninků. Kdo se chce zlepšovat, má možnost. Někteří trenéři jsou tu pro ně celý den.

Napadlo vás už tehdy, že by z něj mohla vyrůst opravdová hvězda?

Popravdě ano. Víte co, v takovém věku dělá biologie opravdu hodně. Oproti svým vrstevníkům byl napřed, fyzický vyčníval. Mohl hrát i proti starším klukům, neměl s tím žádný problém. V dorostu dominoval, nakoukl i do juniorky. Měl i skvělé herní myšlení a dovednosti. Viděli jsme v něm velký potenciál, nabízeli jsme mu profesionální smlouvu.

Opravdu?

Chtěli jsme ho další rok zařadit do přípravy s áčkem a dát mu prostor. Věděli jsme, že pokud se někde nezkazí a půjde si za svým, má předpoklady to dotáhnout daleko. Kdyby zůstal, mohl se pravidelně objevovat v extralize. Určitě by naskočil.

Nakonec ale jednání o další spolupráci nevyšlo. Podepsal smlouvu v TPS Turku, kde působí dodnes.

Bavili jsme se o tom s jeho rodiči, podle jejich slov tu byli spokojení. Škoda, že odešel už po roce, ale lukrativní nabídka z Finska se těžko odmítá. S odstupem času se to ukázalo jako dobrá volba, evidentně se rozhodl správně. V Turku se posouvá a dneska je herně úplně jinde.

Svou výjimečnost ukázal i v Pekingu. Co jste jeho výkonům říkal?

Viděl jsem pár zápasů. Odehrál parádní turnaj. Někdy měl i štěstí, ale to k hokeji patří. Není to tak, že bychom si na jeho úspěchu chtěli dělat zásluhy, ale je fajn ho vidět s medailí a vzpomenout si, že jsme ho u nás měli jednu sezonu a vytvořili si k němu vztah.

Se sedmi góly ovládl tabulku střelců. Vidíte v něm ryzího kanonýra?

Určitě. Věří si, ale není to sobec, co by nechtěl přihrávat ostatním. Góly dával už u nás, byl produktivní. Na střelbě hodně pracoval. Uvidíme, jak dopadne na draftu, ale každopádně má před sebou skvělou budoucnost.

Působí na vás jako hotový hokejista, nebo musí některé aspekty hry ještě výrazně zlepšit?

Je spousta věcí, na kterých potřebuje zapracovat. Těžko soudit podle jednoho turnaje, přeci jen jsem ho poměrně dlouho neviděl v akci. To by vám spíše řekl on sám nebo jeho trenéři. Ale podle mě se každý hráč může zlepšovat. A nezáleží, jestli je mu sedmnáct nebo třicet.

Slováci uspěli na olympijských hrách s mladým týmem, kromě Slafkovského dostali příležitost také Šimon Němec nebo Samuel Kňažko. Jak se vám tato koncepce zamlouvá?

Líbí se mi moc, přál jsem jim úspěch. Ale není to tak, že by s mladými hráči přijeli až do Pekingu. Obehrávali je celý rok, brali je na přípravné turnaje. Někteří z nich se zúčastnili i loňského mistrovství světa. Zapracovali je opravdu skvěle.