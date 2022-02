Hradec si hokej užívá. Když se daří, každého hra baví, říká bek Jank

Pohodová první třetina nedělního extraligového zápasu s Plzní jen potvrdila současnou výbornou formu hokejistů Hradce Králové.

Ten je za ni náležitě odměněn, páteční výhrou 4:1 v derby v Pardubicích se totiž při stejném bodovém zisku dostal zásluhou lepšího skóre před do té doby vedoucí Třinec, aby se od něj po vítězství 6:1 nad Plzní bodově odpoutal.

Po zásluze, protože Mountfield jednak ziskem víkendových šesti bodů právě o ně překonal dosavadní hradecký bodový rekord v základní části, jednak jeho hra je pro fanoušky atraktivní, radost se dívat. „Když se daří, každého hra baví,“ komentoval současné rozpoložení týmu obránce Bohumil Jank.

Hradečtí útočníci dotírají na Miroslava Svobodu.

Možná trochu symbolicky jim k výkonu po dlouhé době aplaudovalo více než až do minulého týdne povolená tisícovka diváků. Současná pravidla na stadion včera pustila mnohem více zcela pochopitelně nadšených fanoušků a brzy by mělo být ještě lépe. Smůla pro Hradec je jen v tom, že v základní části se na svém ledě představí už jen dvakrát.

Hradečtí svůj bodový rekord zlepšili i proto, že již zmíněné výhry byly jejich pátou a šestou v řadě. Blíží se tím k rekordní sérii bez porážek za dobu svého hradeckého působení, na podzim byli úspěšní osmkrát za sebou.

Přitom v závěru minulého týdne neměl hradecký tým rozhodně lehké soupeře. Derby v Pardubicích je náročné už samo o sobě, navíc rival znedaleka je v tabulce třetí.

Radost hradeckých fanoušků.

Mountfield mu ale nedal žádnou šanci. Cestu za výhrou začal gólem už ve 2. minutě, do přestávky přidal další a ve 2. třetině vedl už 4:0 a na ledě v řadě úseků zápasu jasně dominoval.

„Celý zápas se nám povedl, kromě malého výpadku na konci druhé třetiny. Kluci odvedli skvělý výkon při hře pět na pět, i oslabení jsme měli výborné, pomohli jsme si také přesilovkou. Kluci odmakali celých šedesát minut,“ sdělil Ladislav Čihák, asistent hlavního hradeckého kouče Martince.

A v neděli? V tabulce čtvrtá Plzeň sice také nejsou žádní nazdárci, ale pomýšlet na bodový zisk? Trochu bláhové. Jasno bylo už po dvou třetinách, po kterých Mounfield vedl 4:0. Střelecky vynikl Kevin Klíma, který dal tři góly, jedním se k němu přidalo i jeho dvojče Kelly.

Přestože včera šlo od první třetiny o jednoznačný zápas, došlo v něm k několika rvačkám. Po jedné z nich plzeňský kapitán Kindl hodil rukavici jednoho domácího hráče do hlediště a byl vyloučen do konce zápasu.

Mountfield bude vedení v tabulce nyní třikrát za sebou hájit na hřištích soupeřů, poprvé už zítra v Mladé Boleslavi, poté vyrazí do Brna a do Litvínova. Do konce základní části, v níž může poprvé za dobu působení v Hradci získat Prezidentský pohár, mu chybí šest utkání.