Chomutovský Duda dumá: Chtějí v Pardubicích nás, nebo Jarouška?

„V tříbodovém systému je možné všechno. Musíš teď soupeře, s kterýma hraješ, skákat jako v šachách nebo v člověče, nezlob se!“ burcuje útočník Radek Duda.

Nezlob se? Hokejový svéráz se pořádně zlobil na chomutovského maséra Zdeňka Šaška, který týden a půl před startem extraligové baráže nakrmil šatnu tatarákem. „Kdyby bylo na mně, vyhodím ho, to se nedělá,“ čertil se. „Já když udělám svačinu, donesu jídlo z té nejlepší restaurace. Tohle byl podraz největšího kalibru!“

Salmonelóza skolila téměř celý tým, Duda ztratil osm kilo, mluvil o nejhorších třech dnech života. „Když to řeknu po svém: plazíš se po zemi, čuráš zadkem, jsi v křečích, tělo je out a máš problém si zavolat záchranku,“ líčil barvitě.

Úterní domácí šichta nad Českými Budějovicemi vynesla Pirátům nejen dietní vítězství 1:0, ale i pocit, že síla je zpátky. „Kéž by nám proti Motoru naskočil motor. Trošku to začíná vypadat, že máme šmrnc a drajv, že jsme z nejhoršího venku. Už zrychlíme, jezdíme, netouláme se, hra má koncept,“ kvituje to čtyřicátník Duda.

„Bohužel máme kudlu na krku, z první půlky baráže nám chybějí čtyři body, každý umí počítat. Nadělali jsme si do hnízda, vezmeme si košťata a budeme se to snažit pořádně uklidit.“

Jediné dvě barážové výhry Pirátů mají společného jmenovatele, nulu kanadského brankáře Justina Peterse. „Potřebovali jsme, aby si na to Pít sáhl, aby se dostal zpátky do kanceláře a sedl si za psací stůl. Budeme dělat všechno, aby u něj seděl co nejdéle a měl komfortní zónu,“ říká Duda. Uvědomuje si, že ne krásným hokejem, ale jen výkony na hraně sebeobětování může Chomutov baráž zamotat.

Jágrovo Kladno je pět bodů nad Piráty na postupové příčce, pomohlo si úterním triumfem 4:1 na ledě do té doby suverénních Pardubic.

„V českých luzích a hájích budou lidi špekulovat, že Pardubice to mají jasný, a budou přemýšlet, koho chtějí s sebou do extraligy. Jestli Jarouška, aby zaplnili arénu,“ vykládal Duda. „Ale my na to nemůžeme koukat, musíme se starat jen sami o sebe. Pořád je ve hře spousta bodů, potřebujeme vítěznou šňůru, aby se nám dýchalo líp a rostlo sebevědomí. Pokaždé musíme hrát tak, jako by šlo o zápas číslo 7.“

Už zítřejší domácí řež s „Jarouškovým“ Kladnem bude pro Piráty fatální. Zápas sezony! „Ukáže nám, jestli pojedeme nahoru, nebo pojedeme dolů,“ tuší Duda.