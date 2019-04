Chomutovští hokejisté hrají proti Jágrovi a spol. o extraligovou naději

„Já si říkám před každým zápasem, že by mohl být ten rozhodující. Pak přijde další a říkám si to znova. Klíčových bude asi všech šest zbývajících, bude to do posledního kola,“ uvažuje na klubovém webu kladenský kouč David Čermák.

Piráti, v jejichž aréně stěžejní bitva vypukne v pátek v 17.30, ztrácejí na mužstvo hrajícího majitele Jágra pět bodů. Pokud rupnou v základní hrací době, naroste jejich manko už na bodů osm. Do konce baráže bude zbývat pět kol, situace takřka neřešitelná. „Pro nás jde o zápas sezony,“ neskrývá Jan Šťastný, chomutovský asistent.

Kladno se po úvodních dvou porážkách rozparádilo, čtyři výhry v řadě mu vynesly 12 bodů, druhý flek za Pardubicemi a naději na návrat mezi elitu po pěti letech.

„Měli jsme trochu štěstí, i když to k tomu potřebujete. V Budějovicích jsme soupeře málem pustili zpátky do hry, naopak s Chomutovem jsme to z 0:3 otočili,“ připomněl zlatý olympionik Jágr. Ale při vstupu do baráže Rytíři v Chomutově ztroskotali 0:2. „Výsledky prvních dvou zápasů bez vstřelené branky vůbec neodpovídaly hře, spíš naopak,“ mínil legendární Jágr.

Fatálnější než pro Kladno je zápas pro Chomutov. Tým během sezony bičovaný finančními těžkostmi a před baráží vysílený salmonelózou z tataráku má zatím situaci ve vlastních rukách, ale při porážce se mu z nich vymkne. „Občas to vypadá, že jsme v křeči, ale bojujeme!“ hlásí obránce Stanislav Dietz.

Zatímco na Pardubice a budějovický Motor nedorazily do chomutovského hlediště ani tři tisícovky diváků, Jágr s Plekancem arénu vyprodali. A víc než pět tisíc fanoušků se čeká i teď. „Bude krásná atmosféra, vrátí se nám po trestu do útoku Stránský, zase budeme o trošku silnější,“ burcuje útočník Radek Duda.