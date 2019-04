Možná je i dobře, že jsme v baráži narazili, spekuluje pardubický Král

Duel v Českých Budějovicích, jejž Východočeši ještě se štěstím zvládli vyhrát, forvard Rostislav Marosz označil za dosud nejhorší vystoupení v baráži. A po úterní domácí porážce 1:4 od kladenských Rytířů, v prolínací soutěži pro Dynamo premiérové, jeho kolega z útoku Brian Ihnacak prohlásil, že takhle hrát zkrátka nejde.

„Možná je i dobře, že jsme po úspěšné sérii narazili,“ přemítal asistent trenéra Pardubic Richard Král. „Věřím, že se dáme do kupy a podáme hned v pátek ještě lepší výkon, po němž získáme všechny tři body,“ pokračoval kouč v narážce na páteční (již třetí) střetnutí s českobudějovickým Motorem.

Slovo pokora se v pardubické kabině hodně skloňovalo už po úvodních barážových triumfech, ale nadále je na místě. Dynamo sice stále vévodí tabulce a na první sestupovou příčku (ta momentálně patří chomutovským Pirátům) má solidní náskok osmi bodů, nicméně k záchraně jich pořád minimálně pět nebo šest potřebuje.

„Po utkání s Kladnem jsme byli zklamaní z toho, že jsme je prohráli. Ale kdybychom se před začátkem baráže bavili o tom, že v její polovině budeme mít patnáct bodů, tak bychom byli naprosto spokojení. Nikdo nečekal, že vyhrajeme osm nebo devět zápasů v řadě,“ konstatoval asistent Král. „Teď se však musíme co nejlépe připravit na další utkání a uspět v nich,“ doplnil bývalý výborný centr.

„Myslel jsem si, že to s Kladnem urveme. Ale tohle je jako v play off, když potřebujete ukončit sérii - takové zápasy jsou nejtěžší,“ sdělil forvard Ihnacak. „Neprohrály nám to však velké věci, to se ale stane. Zapomeneme na ně a půjdeme dál,“ burcoval.

S Motorem má Dynamo zatím bilanci dvě výhry, žádná porážka při skóre 8:4. Ihnacak věří, že to před pardubickým publikem bude pokračovat v podobném duchu.

„Fanoušci nám dodávají energii,“ poznamenal Ihnacak. „Těšíme se na další zápas, hrát doma je pro nás obrovskou výhodou. Jestli bude plno i v pátek, tak nám to pomůže podat lepší výkon.“